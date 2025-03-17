Звільнили на 30 днів за рішенням ВЛК: чи можна військовому бути вдома

Юрист пояснила, хто приймає рішення про перебування військовослужбовця

Військово-лікарська комісія (ВЛК) може тимчасово звільнити військового від служби на 30 днів. Але чи можна весь цей час провести вдома — питання, яке хвилює багатьох.

Залежить це не лише від рішення комісії, але й від позиції командира. Про це розповіла юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult.

За її словами, остаточне рішення про те, де військовослужбовець перебуватиме під час звільнення, ухвалює командир частини. Він зважає на низку факторів:

стан здоров'я військового;

місце розташування військової частини;

оперативну обстановку та інші обставини.

Якщо частина знаходиться в тилу, командир може дозволити військовому перебувати поза межами частини, найчастіше — у тому ж населеному пункті. Однак, якщо підрозділ дислокується ближче до зони бойових дій, ситуація може бути іншою.

Чому потрібно подати рапорт

Щоб отримати дозвіл на перебування вдома, потрібно написати рапорт на ім'я командира. У рапорті слід вказати причини та обставини, через які військовий хоче перебувати вдома, а також надати документи, що підтверджують стан здоров’я або інші обґрунтовані причини.

Варто зазначити, якщо військовий самовільно залишить місце служби, це може розцінюватися як порушення дисципліни. Тож, щоб уникнути проблем, важливо отримати офіційний дозвіл на перебування вдома від командира.

Нагадуємо, що військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за певних умов. Зокрема, це можливо через сімейні обставини, стан здоров’я або інші визначені законом підстави.

Під час воєнного стану в Україні є можливість звільнитися з військової служби за наявності таких підстав:

утримання неповнолітніх дітей — якщо обоє батьків є військовослужбовцями, якщо військовослужбовець самостійно виховує дитину або має на утриманні трьох і більше дітей до 18 років;

особливі обставини в сім'ї — догляд за дитиною з інвалідністю, утримання повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи або виховання дитини з важкими захворюваннями;

догляд за рідними — чоловіком, дружиною, батьками або іншими членами сім'ї (якщо вони є особами з інвалідністю і їм необхідний постійний догляд);

втрата близьких родичів — якщо родич загинув або пропав безвісти під час бойових дій чи був посмертно нагороджений званням Героя України;

опіка — необхідність здійснення опіки над недієздатними особами.

Раніше "Телеграф" писав, як військовому звільнитися зі служби за станом здоров'я. Необхідно написати рапорт, у якому необхідно просити направлення на медкомісію.