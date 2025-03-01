Повторна мобілізація звільнених військових. Чи можливо це

Військових, що звільнились, можуть повторно призвати на службу, але за певних умов

Звільнених військових з лав Збройних Сил України не можуть повторно мобілізувати. Однак вони мають повне право на добровільне повернення на службу.

Згідно зі законом "Про військовий обов'язок і військову службу", передає 24 Канал, українців, яких було звільнено з військової служби, не можуть ще раз мобілізувати протягом півроку з дня, коли вони пішли на відпочинок. Але у них є варіант добровільної мобілізації.

Коли звільненого військового точно не мобілізують вдруге:

якщо не буде оголошено часткову мобілізацію в Україні;

якщо з моменту звільнення не пройшло півроку;

якщо особа не проходила службу під час мобілізації;

якщо особа не давала згоди на повторний призов.

Якщо з дня звільнення минуло сім і більше місяців, то повторний призов передбачений у випадку оголошення часткової мобілізації. Однак, згідно з чинним Указом президента про загальну мобілізацію, положення часткової мобілізації не застосовується.

Водночас в законі не йдеться про конкретні часові рамки для повернення на службу після спливу 6 місяців з моменту звільнення. Під час цього періоду повторна мобілізація можлива лише за письмовою згодою військового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які хвороби звільняють від мобілізації у березні.