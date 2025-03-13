Вони повинні бути готові. Чи буде мобілізація жінок

Військову підготовку варто починати зі школи, зазначили у ЗСУ

Обов’язкова мобілізація жінок недоцільна, але вони повинні бути готові до захисту країни. Так вважає новопризначена радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор’єва.

Свою думку щодо мобілізації жінок вона висловила в ефірі "Радіо Культура". За словами Григор’єви, наразі немає підстав призивати жінок, адже в країні достатньо чоловіків, які можуть приєднатися до лав ЗСУ.

"Закидають, що права й обов’язки мають бути однаковими, бо це записано в Конституції. Але наші жінки не були включені у систему підготовки, не піддавались призову. Це не було узаконено", — заявила представниця ЗСУ.

Григор’єва наголосила, що українські жінки мають бути готові долучитися до захисту країни, якщо цього вимагатимуть обставини. Однак вона вважає, що обов'язковий призов жінок не є виправданим, оскільки в Україні є чимало чоловіків, які поки що уникають мобілізації.

Оксана Григор’єва пропонує впровадити у школах навчальні програми з тактичної медицини та керування дронами, щоб готувати дівчат і хлопців до можливих викликів ще з юного віку.

Нагадуємо, що примусова мобілізація жінок не передбачена законодавством. Українки можуть піти на військову службу добровільно і лише за контрактом.

Однак є кілька категорій жінок, які зобов'язані стояти на військовому обліку. Йдеться про представниць медичних та фармацевтичних спеціальностей.

Також братимуть на облік призовників жінок, які пройдуть базову військову підготовку та відповідатимуть критеріям придатності за віком і станом здоров’я. Після завершення базової підготовки вони автоматично переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних. Також перед направленням на практичні заняття базової підготовки обов’язковим буде медичний огляд.

Раніше "Телеграф" писав, кого не призвуть на службу в березні. Оформити відстрочку можна не лише за станом здоров'я, а й за особливими сімейними обставинами.