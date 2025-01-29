З війська можна піти не лише за станом здоров’я: підстави для звільнення зі служби

Особливі обставини в сім'ї дають право не тільки на відпустку

В Україні військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за певних умов. Зокрема, це можливо через сімейні обставини, стан здоров’я або інші визначені законом підстави.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповіла юрист з військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова. За її словами, зараз підстави для звільнення за сімейними обставинами є однаковими як для контрактників, так і для мобілізованих військових.

Юрист зазначила, що під час воєнного стану в Україні є можливість звільнитися з військової служби за наявності таких підстав:

вагітність або перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (до 6 років за медичним висновком);

наявність неповнолітніх дітей — якщо обоє батьків є військовослужбовцями, якщо військовослужбовець самостійно виховує дитину або має на утриманні трьох і більше дітей до 18 років;

особливі обставини в сім'ї — догляд за дитиною з інвалідністю, утримання повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи або виховання дитини з важкими захворюваннями;

догляд за рідними — чоловіком, дружиною, батьками або іншими членами сім'ї (якщо вони є особами з інвалідністю і їм необхідний постійний догляд);

втрата близьких родичів — якщо родич загинув або пропав безвісти під час бойових дій чи був посмертно нагороджений званням Героя України;

опіка — необхідність здійснення опіки над недієздатними особами.

Крім сімейних обставин, військовослужбовці можуть звільнитися зі служби за іншими законними підставами:

досягнення граничного віку (60 років) для проходження військової служби;

стан здоров'я — зокрема, за рішенням ВЛК про непридатність до служби або за наявності інвалідності;

у зв'язку зі звільненням із полону.

Тернова наголосила, що також військовослужбовець може бути звільнений після завершення строку контракту, укладеного під час воєнного стану . Ще однією підставою для звільнення є набуття чинності обвинувальним вироком суду , який передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

Раніше "Телеграф" писав, як військовому звільнитися зі служби за станом здоров'я. Необхідно написати рапорт, у якому необхідно просити направлення на медкомісію.