Уволили на 30 дней по решению ВВК: можно ли военному быть дома

Юрист объяснила, кто принимает решение о пребывании военнослужащего

Военно-врачебная комиссия (ВВК) может временно освободить военного от службы на 30 дней. Но можно ли все это время провести дома — вопрос, волнующий многих.

Это зависит не только от решения комиссии, но и от позиции командира. Об этом рассказала юрист Неля Романенко на портале b2bconsult.

По ее словам, окончательное решение о том, где военнослужащий будет находиться во время увольнения, принимает командир части. Он учитывает ряд факторов:

состояние здоровья военного;

местонахождение воинской части;

оперативная обстановка и другие обстоятельства.

Если часть находится в тылу, командир может позволить военному находиться вне части, чаще всего — в том же населенном пункте. Однако если подразделение дислоцируется ближе к зоне боевых действий, ситуация может быть другой.

Почему нужно подать рапорт

Чтобы получить разрешение на пребывание дома, нужно написать рапорт на имя командира. В рапорте следует указать причины и обстоятельства, по которым военный хочет находиться дома, а также предоставить документы, подтверждающие состояние здоровья или другие обоснованные причины.

Следует отметить, если военный самовольно покинет место службы, это может расцениваться как нарушение дисциплины. Чтобы избежать проблем, важно получить официальное разрешение на пребывание дома от командира.

Напоминаем, что военнослужащие могут уволиться со службы при определенных условиях. В частности, это возможно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или другим определенным законом основаниям.

Во время военного положения в Украине есть возможность уволиться с военной службы при наличии следующих оснований:

содержание несовершеннолетних детей — если оба родителя являются военнослужащими, если военнослужащий самостоятельно воспитывает ребенка или имеет на иждивении трех и более детей до 18 лет;

особые обстоятельства в семье — уход за ребенком с инвалидностью, содержание совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, или воспитание ребенка с тяжелыми заболеваниями;

уход за родными — мужем, женой, родителями или другими членами семьи (если они являются лицами с инвалидностью и им необходим постоянный уход);

потеря близких родственников — если родственник погиб или пропал без вести во время боевых действий или посмертно награжден званием Героя Украины;

опека – необходимость осуществления опеки над недееспособными лицами.

Ранее "Телеграф" писал, как военному уволиться со службы по состоянию здоровья. Необходимо написать рапорт, в котором нужно просить направление на медкомиссию.