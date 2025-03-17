Який стаж та зарплату треба мати, щоб пенсія була більше ніж 10 тисяч

Чим довше працюєш, тим більше шансів на гідну пенсію, але зарплата вносить свої корективи

Пенсія в Україні — це не фіксована сума, а результат розрахунку. Ключові фактори, які впливають на остаточну суму: страховий стаж, офіційна зарплата та середній рівень зарплати по країні. Чим триваліша робота, більша зарплата та відповідно внески, тим більша буде пенсія.

"Телеграф" розрахував, скільки потрібно заробляти, щоб вийти в Україні на відпочинок та мати пенсію в 10 тисяч. Стандартний вік виходу на пенсію — 60 років. Щоб отримати пенсію у 2025, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Якщо стажу менше, вихід на пенсію відкладається:

у 63 роки можна отримати виплати, якщо є щонайменше 22 роки стажу,

можна отримати виплати, якщо є щонайменше у 65 років пенсію дають за наявність 15 років стажу.

Для того, щоб мати пенсію більш ніж 10 тисяч гривень із такими показниками стажу потрібно заробляти: при віці 60 років та 32 років стажу — 29 000 грн, при віці 63 роки та 22 роках стажу — 41 500 грн, при віці 65 та 15 роках стажу — 61 000 грн.

Також, можна побачити, що потрібна менша зарплата, якщо стаж більший. Для порівняння ми розрахували, яка потрібна зарплата, щоб вийти на пенсію в 63 та 65 років, маючи 32 роки стажу. Числа вийшли значні, проте суттєво менші за попередні. Тож, при наявності стажу в 32 роки, для виходу на пенсію в 63 і виплати в 10 тисяч потрібна зарплата — 24 500, в 65 — 22 000 грн.

Зазначимо, що в розрахунку використовувались дані середньостатистичної людини. При певних професіях, пенсія більша. Також є надбавки за понаднормовий стаж, донорство тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що надбавки, доплати та підвищені пенсії світять не всім. Є чіткий перелік українців, які можуть претендувати на більші виплати.