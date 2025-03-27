Для Трампа це принципово: як США можуть покарати Росію за порушення перемир'я

На думку Веніславського, в запасі у США є низка заходів, які можуть бути дуже болючими для Росії

Порушення Росією досягнутих за посередництва США домовленностей реально зафіксувати через супутникові знімки, відео та міжнародних спостерігачів. Кремль може отримати жорстке покарання за "погану поведінку" від США, що включатиме ембарго на нафтопродукти, технології, фінансові операції та інші жорсткі санкції.

При цьому РФ не погодилася на повне припинення вогню, бо їй важливо продовжити тиск на Україну та світ. Про це розповів член оборонного Комітету ВР Федір Веніславський Telegram-каналу "Труха Україна".

"Україна такі об'єкти, на які не може бути терористичних атак, визначила. Верифікація порушення з боку Російської Федерації є дуже простою, оскільки сучасні засоби спостереження, навіть за допомогою космічних апаратів, дозволяють частково вирішити цю проблему. Плюс фіксація у відеорежимі тих наслідків і засобів, які призвели до руйнувань того чи іншого об'єкту", – пояснив Веніславський.

Він додав, що сьогодні в Україні перебуває багато й іноземних журналістів та дипломатів. Окрім цього, у верифікації можуть взяти участь й сторонні спостерігачі.

"Дуже велике поле для маневрів з боку Сполучених Штатів Америки, і для Трампа, я думаю, буде принципове питання, якщо Росія не буде дотримуватися домовленостей, які були досягнуті. Якшо буде порушено режим припинення вогню, то перелік тих санкційних заходів, що можна застосувати, дуже великий, включаючи й повне ембарго на нафтопродукти, на експорт технологій, імпорт будь-яких технологій", – сказав нардеп.

За його словами, США можуть вжити проти Росії більш жорсткі санкції у плані фінансового обмеження на розрахунки, повне ембарго на дорогоцінні метали та дорогоцінні камені. На думку Веніславського, існує низка заходів, які можуть бути дуже болючими для Кремля. Тому це все буде залежати від того, які саме напрямки обере команда Трампа.

Нардеп нагадав, що Україна готова до безумовного припинення вогню і встановлення 30-денного режиму тиші. Водночас на повне припинення вогню не погодилися росіяни, тому що для них важливо продовжувати тиснути на Україну та світове співтовариство. Таким чином Москва демонструє, що вона готова до будь-якої ескалації.

"Але ж вони не визнають, що вони б'ють по мирних об'єктах. Вони говорять, що вони б'ють по військових цілях, які є законними воєнними цілями, але внаслідок того, що якісь РЕБи, протиповітряна оборона збивають їх з курсу, вони влучають в мирні міста, в мирні квартири, мирні будинки", – сказав Веніславський.

Раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що Кремль вимагає не лише зняття санкцій із "Россельхозбанку", а й інших фінансових установ, що працюють з агроекспортом. Це не просто "гуманітарна" вимога — це намагання відкрити широкий фінансовий шлюз. Росія намагається розморозити рахунки олігархів та компаній і забезпечити їм безперешкодний доступ до валютних операцій.