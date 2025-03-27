Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підсумував результати саміту "коаліції охочих" у Парижі.

Сьогодні у Парижі проходила зустріч "коаліції охочих". Ми отримали чергові пакети допомоги від наших союзників, що дасть змогу істотно укріпити обороноздатність країн.

Але, справа не тільки в цьому. Передусім, відзначу політичний момент. На тлі непевності у результатах переговорів про мир, саміт демонструє, що Україна має відданих союзників і міжнародну підтримку. Це важливо зараз, бо переговорний процес у трикутнику Україна-США- РФ, вочевидь, досяг своєї першої "розвилки".

Наразі бачу два шляхи розвитку подій. Перший — продовження роботи переговорних груп і перехід безпосередньо до обговорення умов комплексного перемир'я. Тоді "чорноморське питання" може стати елементом більш широких домовленостей про повне припинення вогню.

Другий шлях — це, нажаль, глухий кут, який відкине сторони на стартові позиції і дуже відсуне перспективу досягнення миру в Україні вже в цьому році.

Найближчі дні і тижні будуть визначальними на шляху досягнення миру. Вони покажуть, чи дійсно протилежна сторона прагне стійкого миру, готова продовжувати перемовини і шукати компроміс, чи затягує час.

В цьому контексті, саміт "коаліції охочих" — це чіткий сигнал, що Україна не залишиться одна у будь-якому разі. Розрахунок росіян на те, що Захід "втомився" і не хоче більше підтримати Україну — марний. Капітуляції не буде. Росіяни мають це добре розуміти і зважувати.

Підтримка союзників була і залишається ключовим фактором нашої спроможності у війні і у досягненні довготривалого миру. Ми вдячні нашим європейським та британським партнерам за їх послідовну позицію та допомогу Україні. Ми вдячні Президенту і адміністрації США за їх лідерство у посередництві мирного врегулювання в Україні.

Джерело: допис Данила Гетманцева у Telegram.