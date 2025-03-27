Чи були в Україні робінгуди: справжні історії трьох шляхетних розбійників

Це не просто персонажі фольклору, а реальні люди, чиї життєві історії стали символом боротьби за справедливість

Українська історія багата на легендарних персонажів, які стали символами боротьби за справедливість і свободу. Серед них виділяються три постаті, яких можна порівняти з легендарним Робінгудом.

Кожен з них має свою унікальну історію, яка переплітається з фольклором і реальністю. "Телеграф" ділиться ними з читачами.

Григор Пинтя: мармароський робінгуд

Григор Пинтя — легендарний розбійник з Мараморощини, регіону на заході України біля кордону з Румунією. Його історія переплітається з фольклором і реальністю. За легендою, Пинтя мав шкіру, намазану чорною маззю, яка робила його невразливим до куль і мечів. Його найвідоміший подвиг — руйнування Хустського замку за допомогою саморобної гармати.

Григор Пинтя мав реального прототипа, який народився у 1670 році й загинув у бою з австрійською армією під час Антигабсбурзького повстання. Він був відомим опришком, який грабував багатих і допомагав бідним. Пинтя став легендарним персонажем у народних піснях і літературі, символізуючи боротьбу проти несправедливості.

Алім Айдамак: кримський робінгуд

Алім Айдамак — легендарний розбійник з Криму, який став символом боротьби за справедливість серед кримських татар. За легендою, він був садівником, який закохався в доньку свого господаря і став розбійником після несправедливого звинувачення у крадіжці. Алім грабував багатих і роздавав гроші бідним, ніколи не вбиваючи нікого.

Прото Алім Азамат Оглу був реальним персонажем, народженим у 1816 році. Він мав, так би мовити, документально підтверджену кар'єру розбійника і кілька разів втікав з ув'язнення. Алім став героєм літературних творів і фільмів, символізуючи боротьбу проти несправедливості та романтизм кримських татар.

Семен Гаркуша: гайдамак з Черкащини

Семен Гаркуша — легендарний гайдамак з Черкащини, який став символом боротьби за справедливість у народних переказах. За легендою, він грабував багатих і допомагав бідним, ніколи не вбиваючи нікого. Гаркуша був учасником Коліївщини, одного з найбільших гайдамацьких повстань в Україні.

Семен Миколаєнко (справжнє ім'я Гаркуші) народився у 1739 році та став січовиком. Він брав участь у військових походах і займався контрабандою, ставши перемитником. Гаркуша перетворився на легендарного персонажа у народних переказах.

"Українські робінгуди" стали символами боротьби за справедливість і свободу в народних оповідях. Кожен з них має свою унікальну історію, яка переплітається з фольклором і реальністю. Їх легенди продовжують живити українську культуру і літературу, нагадуючи про важливість боротьби проти несправедливості та романтизм боротьби за свободу.

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