Какой стаж и зарплату нужно иметь, чтобы пенсия была более 10 тысяч

Чем дольше работаешь, тем больше шансов на достойную пенсию, но зарплата вносит свои коррективы

Пенсия в Украине – это не фиксированная сумма, а результат расчета. Ключевые факторы влияющие на окончательную сумму: страховой стаж, официальная зарплата и средний уровень зарплаты по стране. Чем продолжительнее работа, больше зарплата и соответственно взносы, тем больше будет пенсия.

"Телеграф" рассчитал, сколько нужно зарабатывать, чтобы выйти в Украину на отдых и иметь пенсию в 10 тысяч. Стандартный возраст выхода на пенсию – 60 лет. Чтобы получить пенсию в 2025 году, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа меньше, выход на пенсию откладывается:

в 63 года можно получить выплаты, если есть не менее 22 лет стажа,

можно получить выплаты, если есть не менее в 65 лет пенсию дают при наличии 15 лет стажа.

Для того чтобы иметь пенсию более 10 тысяч гривен с такими показателями стажа нужно зарабатывать: при возрасте 60 лет и 32 лет стажа — 29 000 грн, при возрасте 63 года и 22 годах стажа — 41 500 грн, при возрасте 65 и 15 годах стажа — 61 000 грн.

Также можно увидеть, что нужна меньшая зарплата, если стаж больше. Для сравнения мы рассчитали, какая нужна зарплата, чтобы выйти на пенсию в 63 и 65 лет, имея 32 года стажа. Числа получились значительные, однако существенно меньше предыдущих. Поэтому при наличии стажа в 32 года для выхода на пенсию в 63 и выплаты в 10 тысяч нужна зарплата — 24 500, в 65 — 22 000 грн.

Отметим, что в расчете использовались данные среднестатистического человека. При определенных профессиях, пенсия больше. Также есть надбавки за сверхурочный стаж, донорство и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что надбавки, доплаты и повышенные пенсии светят не всем. Есть четкий перечень украинцев, которые могут претендовать на большие выплаты.