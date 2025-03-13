ДРГ з Курщини регулярно заходять в Україну. І це не просто гарматне м’ясо

Навіщо росіяни відправляють ДРГ на Сумщину

Російські військові не припиняють спроби проникнути на територію України малими групами через кордон Сумської області. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ворог регулярно направляє диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) з Курської області, намагаючись закріпитися на українській території.

Основна мета цих дій — перерізати логістичні шляхи постачання українських військ, які діють на території Курської області. Росіяни використовують тактику малих груп для швидкого пересування та уникнення виявлення. Про це Демченко сказав в етері телеканалу "Ми-Україна".

"Вони намагаються перетинати кордон, намагаються швидко пересуватися, щоб десь закріпитися. Тому наша задача — знищувати їх по лінії кордону, на підступах і не допустити їх просування вглиб території", — додав він.

Українські прикордонники та військові зосереджують зусилля на виявленні та знищенні ворожих груп безпосередньо на лінії кордону або на підступах до нього. Це дозволяє запобігти проникненню диверсантів у глиб української території та зриву постачання нашим підрозділам.

Яка ситуація в Курській області зараз

Російські підрозділи пішли в наступ поблизу Суджі Курської області, намагаючись витіснити ЗСУ з цієї території. Згідно з картами DeepState, бої зосереджені на околицях міста.

Яка ситуація у Суджі

Оперативна ситуація у місті Суджа Курської області

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію у Суджі. Він сказав, що росіяни зазнають величезних втрат на цій ситуації. Проте якщо ситуація погіршиться, ЗСУ відійдуть на вигідніші рубежі, бо захист життів наших військовослужбовців — пріоритет.