Чому звільнили генерал-майора Красильникова під час відступу з Курської області та що відомо про воєначальника

Генерал-майор зараз перебуває в батальйоні резерву

Дмитра Красильникова, командувача Оперативним командуванням "Північ" було звільнено з посади. Це рішення продиктоване кардинальними змінами в системі управління ЗСУ і ніяк не пов’язане із ситуацією в Курській області.

Про це повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій у коментарі "Суспільному". На даний момент розглядається питання про призначення Красильникова на іншу посаду, "відповідно до рівня його знань та досвіду".

"У зв’язку з кардинальними змінами в системі управління Збройних Сил України велика кількість офіцерів переводиться та призначається на інші посади. Відтак, з метою недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення, генерал-майор Дмитро Красильников тимчасово виведений у резерв", — заявив Лиховій.

Дане рішення було прийнято близько 4 місяців тому і зараз Красильников знаходиться в батальйоні резерву. Про його нове призначення буде повідомлено окремо.

Що відомо про генерал-майора Дмитра Красильникова

Дмитро Сергійович Красильников народився 3 липня 1978 року. У 1995 році вступив до Одеського інституту сухопутних військ. Після випуску його розподілили до 95-ї десантно-штурмової бригади.

У 2012 році вступив до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

Красильников брав участь у визволенні Торецька, у Дебальцевській операції, очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області.

Він отримав звання бригадного генерала указом президента України від 10 грудня 2021 року.

На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донбасу. У 2022 році дві доби відбивався від безперервного штурму окупантів і не пустив російську армію до Харкова з Луганської області.

Президент 28 лютого 2022 року нагородив його військовим званням Героя України та орденом "Золотої Зірки".

13 березня 2023 року призначений командувачем Оперативного командування "Північ".

Красильников отримав звання генерал-майора 24 серпня 2023 року.

Нагадаємо, про звільнення Красильникова в ніч із 11 на 12 березня повідомила народний депутат Мар’яна Безугла на своїй Facebook-сторінці. За її словами, головнокомандувач ЗСУ Сирський звільнив Красильникова незважаючи на позицію командувача Сухопутних військ Драпатого.

Красильников підтвердив цю інформацію, але сказав, що причини звільнення йому не відомі, а сам наказ було підписано 7 березня.

Також за словами Красильникова, на його місце вже призначено бригадного генерала Олексія Шандара, який раніше обіймав посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські військові не припиняють спроби проникнути на територію України малими групами через кордон Сумської області.