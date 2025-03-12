Ситуація дуже важка, командування має ухвалити рішення, - експерти про Курщину

Ситуація в Курській області для ЗСУ погіршується. Частина наших військових могла евакуюватися на українську сторону кордону. Експерти оцінили ситуацію.

"Телеграф" попросив військовий експертів поділитися своїми думками щодо можливого розвитку подій. Вони розвиваються досить стрімко.

Як оцінює ситуацію на Курщині Олег Старіков

Військовий експерт та оглядач Олег Старіков вважає, що Курська операція ЗСУ від початку мала більш політичний, ніж військовий сенс.

— Тобто не воєнна політика, а політика воєнного характеру. Вона (операція на Курщині, — ред.) була направлена для вирішення питань, зв'язаних з переговорами. Переговори, обмін територій і тому подібне.

Старіков додав, що подібні операції не можуть тривати довго. Через політичну доцільність було ухвалене рішення продовжувати операцію. Присутність ЗСУ на Курщині дуже дошкуляє Росії, адже це її території. Експерт наголосив, що ще у грудні 2024 року заявив, що в політичному сенсі війна закінчилася, лишилося завершити її у військовому відношенні. Росія намагається вибити ЗСУ з Курської області, щоб послабити наші переговорні позиції.

Росіяни близько місяця готували операцію на Курщині, наростили сили та засоби. Зокрема по газових трубах намагалися зайти в тил нашим військовим.

— Вийшли в тил на 15 км, такого в історії війн ще не було. Це як троянський кінь, той самий механізм … В підсумку, фактор раптовости, фактор сили, фактор планування призвів до того, що ми почали відхід, плановий відхід.

Старіков наголосив, що це саме плановий відхід, а не хаотична втеча. Проте позиції ЗСУ під натиском ворога, який переважає у силах та засобах, щодня погіршуються. З великою долею ймовірності, нашим підрозділам доведеться відходити з Курської області, вважає він.

Експерт додав, що не можна виключати, що росіяни спробують зробити на території Сумської області (вона межує з Курською) так звану буферну зону. Хоча на Суми ворог, за його прогнозом не піде.

— Нам треба негайно звідти виходити. Вийшли, зайняли оборону на території Сумської області, тоді вони не зайдуть. Якщо ми далі будемо копирсатися, то вони зайдуть.

Що каже про ситуацію на Курщині Іван Ступак

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак розповів "Телеграфу", що там тривають дуже важкі бої. За даними російської сторони, їхня армія, нібито зайшла до міста Суджа, яке контролювали ЗСУ.

— Важко сказати на 100 відсотків, чи там на 95 ми вийшли, але в будь-якому випадку вони знаходяться в центрі міста. Це раз. І друге, це питання, чи буде командування намагатися триматися далі за те, що залишилося від цього Суджанського району, за поля, там якісь хутора, можливо, залишилися, чи просто ми вийдемо з Курської області, і все.

Базуючись на нещодавніх заявах головкома Олександра Сирського, про те, що наші підрозділи на Курщині буде підсилено, Ступак припускає, що наші війська на території РФ залишаться.

— Тому припускаю, можливо, якщо нічого не зміниться, командування скаже, залишаємося тут триматися зубами за землю, за цю Курську область, будь-якою ціною. Поки що воно виглядає так.

Як повідомляв "Телеграф", командувач Оперативним командуванням "Північ" Дмитро Красильников звільнений з посади. Така інформація з'явилась у публічному просторі після новин про можливий вихід ЗСУ із Курської області.