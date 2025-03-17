Рибу своєї мрії спіймав щасливий рибалка в одній із українських річок (фото, відео)

Екзотична риба з’явилася в українських водоймах

У Рівненській області місцевий рибалка здійснив незвичайний улов — він спіймав веслоноса. Ця риба вважається рідкісною для українських водойм і зазвичай мешкає в Північній Америці.

Фото миттєво розлетілося мережею після публікації в місцевих пабліках.

Українець спіймав веслоноса

Як виявилося, така риба жила на водоймі в селі Синів.

Веслоніс існує в прісних водоймах переважно в Північній Америці. Живиться планктоном, фітопланктоном та детритом, а також споживає молюсків і ракоподібних. Рухається з постійно відкритим ротом, фільтруючи їжу через зяброві щетинки.

Свою назву веслоніс американський дістав через свій зовнішній вигляд — довгий ніс та веслоподібну форму тіла.

Рідкісна риба в Україні

Перша спроба інтродукції даної риби зі США в Україну відбулася в 1974 році. Наприкінці 80-х через аварійну ситуацію весь вирощений матеріал був втрачений, а повторно веслоносів завезли в 1991 році з Росії.

Відомий випадок, коли в липні 2023 року в річці Дніпро у Запоріжжі рибалки спіймали ріднісну рибу.

В Україні істоту утримують у штучних умовах, тож тоді цей вид міг потрапити через охолоджувальні системи Запорізької АЕС в Енергодарі або внаслідок руйнування Каховської ГЕС — знищення ставка в Херсоні, де раніше також розводили веслоносів.

Раніше "Телеграф" писав, що на Рівненщині упіймали метрову щуку. Хижа риба досягала ваги майже десять кілограмів.