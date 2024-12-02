Український рибалка показав десятикілограмову щуку: де зловили гіганта

Величезна хижачка стала здобиччю

У селі Горбаків (Рівненська область) упіймали метрову щуку. Хижа риба досягала ваги майже десять кілограмів.

Фотографії вилову були оприлюднені у facebook-спільноті "Рибалка Рівненщини", а потім розлетілися українським сегментом мережі. Зазначається, що впіймав щуку місцевий рибалка.

Загалом горбаківська щука виросла до 90 сантиметрів і досягла ваги 9,6 кілограма. Зазвичай такі розміри кажуть, що рибі понад 10 років, проте в цьому плані багато залежить від умов, у яких вона зростала, та доступності їжі.

Як відомо, щуки є одними з найбільших прісноводних хижих риб у Європі. За деякими даними, вони здатні виростати до 1,8 метра та важити до 35 кілограмів.

Втім, офіційний рекорд ваги для Європи становить 25 кілограмів. Його поставив 1986 року рибалка Лотар Луїс із Німеччини.

Згідно з легендами в 1497 році в Німеччині виловили щуку завдовжки 5,7 метра і вагою 140 кілограмів, вважалося, що вона прожила 270 років. Але, подальші дослідження показали, що її скелет було зібрано з кісток кількох риб, що говорить про чергову рибальську байку.

Як повідомлялося раніше, в акваторії річки Дніпро у Запоріжжі виловили великого осетра. Ця риба там не зустрічалася понад 70 років.