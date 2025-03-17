Рыбу своей мечты поймал счастливый рыбак в одной из украинских рек (фото)

Экзотическая рыба появилась в украинских водоемах

В Ровенской области местный рыбак совершил необычный улов — он поймал веслоноса. Эта рыба считается редкой для украинских водоемов и обычно обитает в Северной Америке.

Фото мгновенно разлетелось по сети после публикации в местных пабликах.

Украинец поймал веслоноса

Как выяснилось, такая рыба жила на водоеме в селе Сынов.

Веслонос существует в пресных водоемах преимущественно в Северной Америке. Питается планктоном, фитопланктоном и детритом, а также потребляет моллюсков и ракообразных. Движется с постоянно открытым ртом, фильтруя пищу через жаберные щетинки.

Свое название веслонос американский получил из-за своего внешнего вида — длинного носа и весловидной формы тела.

Редкая рыба в Украине

Первая попытка интродукции данной рыбы из США в Украину произошла в 1974 году. В конце 80-х из-за аварийной ситуации весь выращенный материал был потерян, а повторно веслоносов завезли в 1991 году из России.

Известен случай, когда в июле 2023 года в реке Днепр в Запорожье рыбаки поймали редкую рыбу.

В Украине особь содержат в искусственных условиях, и тогда этот вид мог попасть через охлаждающие системы Запорожской АЭС в Энергодаре или в результате разрушения Каховской ГЭС — уничтожение пруда в Херсоне, где раньше также разводили веслоносов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Ровенской области поймали метровую щуку. Хищная рыба достигала веса почти десять килограммов.