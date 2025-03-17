Чи можна звільнитися із ЗСУ, якщо мобілізували протиправно: Верховний суд дав пояснення

Верховний суд не вважає незаконну мобілізацію приводом для звільнення з армії

Порушення процедури призову військовозобов’язаного до лав ЗСУ не може скасувати його мобілізацію, навіть якщо їх буде доведено в суді. Мобілізація незворотна.

Про це свідчить рішення Касаційно-адміністративного суду Верховного суду (КАС ВС) за позовом військовослужбовця, який оскаржував свою мобілізацію.

"Позивач, звертаючись до суду першої інстанції за захистом своїх прав, їх порушення пов’язував з недотриманням порядку проведення його призову на військову службу, яке полягає у не проходженні позивачем медичного огляду під час призову на військову службу", — йдеться у поясненні.

Зазначається, що суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного ТЦК та СП щодо мобілізації військовозобов’язаного та зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

Проте Верховний суд пояснив, що відновлення порушеного права має відбуватися у межах спірних правовідносин за участю їхніх учасників. Тим часом зобов’язання військової частини звільнити військовослужбовця виходить за межі правовідносин між РТЦК і СП та позивачем.

Верховний суд вважає, що право позивача на належну процедуру його призову на військову службу було порушено. Проте звільнення громадянина з військової служби не вирішує правомірності акта, який приймається за результатами проведеної процедури призову позивача на військову службу, а отже, є неефективним.

Суд ухвалив, що такий спосіб захисту порушеного права буде втручатися в інші правовідносини та створювати ситуацію нездійсненності судового рішення.

"Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу", – стверджує суд.

Суд дійшов висновку, що спосіб захисту позивачем своїх прав не відповідає суті їхнього порушення, а задоволення його вимог не призведе до відновлення його прав. Таким чином КАС ЗС визнав висновки судів обох інстанцій у цій частині помилковими.

"Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу", – йдеться у документі.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому чоловіка у Львові силою заштовхали у машину люди у формі. Пізніше стало відомо, що він порушував військовий облік та напав на військовослужбовця.