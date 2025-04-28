У Москві завили сирени повітряної тривоги: небезпеку оголосили одночасно в кількох районах (відео)

Пояснень від російської влади наразі немає

У кількох районах Москви у понеділок, 28 квітня, було зафіксовано включення сигналу повітряної тривоги. Сирени спрацювали одночасно в різних частинах міста, що викликало стурбованість серед мешканців російської столиці, які одразу почали записувати відео.

Про це повідомляють місцеві пабліки, які й публікують кадри з міста. Там зазначають, що наразі немає офіційних пояснень від влади Москви чи екстрених служб щодо увімкнення тривожних сигналів. Невідомо також, чи проводилися якісь планові навчання чи ситуація мала інший характер.

На цей час жодної інформації про надзвичайні події у Москві не зафіксовано. Не повідомляється також, наскільки довгою була тривога або чи сирена лунає й досі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у столиці Уругваю, Монтевідео, ввечері 26 квітня сталася пожежа в будівлі російського посольства. За попередньою інформацією, займання виникло під час проведення робіт зі встановлення кондиціонера. А 23 квітня пожежа спалахнула в самому центрі російської столиці — тоді біля відомої "Москва-сіті" пролунав вибух.