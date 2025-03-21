Тепло в Украине ненадолго: что ждать в эти выходные и какая погода будет в последние дни марта

Антициклон "Konstantina" принес в Европу тепло, а с 23 марта в Украину придут осадки

Вскоре в Европе прогнозируется изменение погоды из-за приближения атмосферных фронтов, приносящих осадки, порывистый ветер и понижение температуры. В Украине 22-24 марта будет сухая погода, однако возможны осадки и ветер.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, на сегодняшний день погода в большинстве стран Европы находится под влиянием большого и малоподвижного антициклона "Konstantina".

Текущая ситуация и грядущие изменения

Его влияние распространяется от Франции в страны Балтии и Украины. Благодаря циркуляции теплой воздушной массы субтропического происхождения, температура в этих регионах достаточно комфортна и превышает средние сезонные показатели на несколько градусов.

Несмотря на это, уже 22-23 марта с юго-запада Европы начнет формироваться зона низкого давления, что принесет с собой атмосферные фронты. В результате в ближайшие выходные и в начале следующей недели прогнозируется неустойчивая погода: периодические осадки, порывистый ветер и незначительное похолодание.

Смена погодных условий сохранится до конца марта по всей Европе. Ожидается значительное количество осадков, преимущественно в виде дождя, местами возможны грозы. В некоторые дни ветер может усиливаться до штормовых значений. Температура в большинстве регионов будет соответствовать климатической норме, а в западной части Европы в последние дни марта будет на 2-5 °С ниже средних показателей.

Что говорят в Укргидрометцентре

Синоптик Иван Семилит рассказал, что в течение 22-24 марта погода в Украине будет разной. В субботу давление начнет снижаться, но осадков не будет. Ночью возможен небольшой мороз, а днем обещают приятное тепло.

В понедельник и воскресенье ситуация изменится: атмосферные фронты с запада принесут облачность и дожди в западные, северные и центральные области. Ночью температура будет чуть выше 0°С, а днем — умеренное тепло, но из-за порывистого ветра будет ощущаться все же прохладнее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за 22-23 марта в стране будет преобладать "мокрая" погода — осадки и кое-где порывы ветра охватят некоторые области. К дождям следует готовиться в воскресенье, 23 марта.

В Киеве в конце недели существенных изменений погоды не ожидается, однако город посетят облака и небольшое снижение дневной температуры. Синоптики предупреждают о свежесильном ветре.