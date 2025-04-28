Росія почала частіше говорити про "готовність" до миру не просто так. ЗМІ назвали причини

Можливо, Герасимову справді вдалося обвести Путіна навколо пальця

Витиснення Росією українських військ із Курської області завершує найбільше вторгнення на територію країни з часів Другої світової війни, усуваючи ще одну перешкоду на шляху до мирної угоди.

Москва не хотіла укладати мир, тоді як на російській території була така кількість ворожих військ. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Два російські джерела повідомили агентству на умовах анонімності, що врегулювання війни в той час, коли українські війська перебувають у Курську, є неприйнятним для Кремля.

"Наступного дня після того, як Москва оголосила про завершення Курської операції, президент Володимир Путін оголосив про одностороннє триденне припинення вогню в ознаменування 80-ї річниці Перемоги Радянського Союзу та його союзників у Другій світовій війні", – йдеться у публікації.

У матеріалі наголошується, що начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів президенту Путіну про повне очищення Курська, коли останні українські підрозділи були нібито вибиті із села Горналь біля кордону. Також він похвалив північнокорейські війська, які брали у цьому активну участь.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяву Кремля про те, що в Курській області більше немає українських військ.

"Повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності", — відповіла пресслужба у суботу, 26 квітня.

Також у Генштабі поінформували, що продовжуються активні дії наших військ у певних районах Бєлгородської області.

Згідно зі зведенням Генштабу станом на 16:00 28 квітня, на Курському напрямку сьогодні сталося п’ять бойових зіткнень, три з них тривають. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинув 14 КАБ і здійснив 164 артилерійські обстріли, у тому числі один із РСЗВ.

Нагадаємо, кількість боїв на фронті за попередню добу знову перевищила 120, навіть попри гучний галас про наближення припинення вогню. Основним напрямком для росіян залишається Покровський, де сталося понад 40 бойових зіткнень, ще по 20 зафіксовано на Лиманському та Курському.