Збільшення пенсійних виплат у квітні: кому доплатять більше

Хто з пенсіонерів отримає доплату у квітні та на скільки зросте пенсія?

У квітні частина українських пенсіонерів отримає підвищені виплати. Це відбудеться завдяки доплаті за віком, яка передбачена для громадян від 70 років і старших.

Згідно з інформацією Пенсійного фонду України, доплата надається тим пенсіонерам, які відповідають таким критеріям:

досягли 70-річного віку;

отримують пенсію за віком;

їхня загальна пенсійна виплата не перевищує 10 340,35 гривні.

Розмір доплати залежно від віку

Сума доплати змінюється відповідно до вікової категорії:

від 70 до 74 років – доплата 300 грн;

від 75 до 79 років – доплата 456 грн;

від 80 років і старше – доплата 570 грн.

Доплата нараховується не з початку місяця, а з дати, коли пенсіонеру виповнюється відповідний вік. За перший місяць надбавка виплачується пропорційно кількості днів після дня народження.

Чи потрібно подавати заяву?

Ні, звертатися до Пенсійного фонду для отримання доплати не потрібно. Надбавка нараховується автоматично, і пенсіонери отримають її разом із щомісячною виплатою.

Таке підвищення виплат є частиною державної політики підтримки людей старшого віку та допоможе частково компенсувати зростання витрат на життя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що страховий стаж в Україні відіграє одну з важливих ролей під час вираховування пенсії, як і зарплата та вік виходу на відпочинок. Однак високий страховий стаж не дає гарантії на те, що виплата буде відповідною.