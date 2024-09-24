Процедура ВЛК та все, що потрібно знати: які документи оформлюють лікарі комісії

Юрист пояснив, як оцінюється стан здоров'я військовозобов'язаного

Для визначення придатності до військової служби чоловіки мають пройти військово-лікарську комісію. Після завершення медогляду лікарі оформлюють необхідні документи відповідно до Наказу №402.

Детальніше про це розповів адвокат Роман Сімутін. За його словами, документи мають містити детальну інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаного та висновки щодо його придатності із зазначенням діагнозу, статті чи ступеню придатності.

Які документи оформлюють лікарі ВЛК:

картка обстеження та медичного огляду;

свідоцтво про хворобу;

висновок лікаря.

Також за результатами засідання військово-лікарської комісії складається протокол, у якому відображаються всі дані про стан здоров’я військовозобов’язаного, отримані в ході медичного огляду. Кожен лікар заносить результати свого огляду до протоколу.

У разі встановлення непридатності до військової служби або потреби у медико-соціальній реабілітації голова та секретар ВЛК оформляють відповідну довідку.

Юрист зазначає, що "відсутність протоколу або підпису секретаря в Довідці ВЛК – рівноцінні скасуванню рішення ВЛК".

"Військовозобов’язаному повинні віддати довідку на руки, не просто "підпишися ось тут у журналі" з датою, яку вони поставлять папір формату А4, де ви повинні поставити підпис та дату і тим числом, яким отримуєте", — пояснив Сімутін.

Як оцінюється стан здоров'я та ступінь придатності на ВЛК

Оцінка стану здоров'я та ступеня придатності базується:

за результатами лабораторних та інструментальних досліджень (аналізи крові, рентген, ЕКГ тощо);

медичними документами, що надаються на огляд (висновки, довідки, історії хвороб);

даними, отриманих під час спеціалізованих медобстежень (психіатричні, неврологічні тести тощо);

класифікації хвороб для встановлення точного діагнозу за міжнародною класифікацією МКХ-10.

Відповідальність лікарів комісії

Юрист підкреслює, що лікарі ВЛК несуть відповідальність за свої дії чи бездіяльність, якщо це призводить до шкоди здоров'ю або порушення прав військовозобов'язаних.

Вони можуть бути притягнуті до:

кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов'язків або зловживання службовим становищем відповідно до статті 367 Кримінального кодексу України;

за неналежне виконання обов'язків або зловживання службовим становищем відповідно до статті 367 Кримінального кодексу України; адміністративної відповідальності за порушення правил та стандартів медогляду за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

за порушення правил та стандартів медогляду за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення; дисциплінарної відповідальності за порушення внутрішніх нормативних актів і посадових інструкцій.

Однак, як зазначає адвокат, судова практика щодо відповідальності лікарів, членів ВЛК, досить обмежена.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки. Згідно з чинними нормами, якщо військовозобов'язаний подав заяву, то його не можуть викликати на медкомісію, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Однак, якщо чоловік не встиг подати таку заяву, ситуація інша.