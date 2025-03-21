З хворими нирками не призивають. Які хвороби звільняють від мобілізації

Важливо підтвердити свій діагноз на ВЛК

Мобілізації в Україні не підлягають деякі категорії чоловіків за станом здоров'я. Зокрема, не призивають громадян, які мають серйозні захворювання нирок та сечостатевої системи.

Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Згідно з чинним законодавством, звільнення від мобілізації можуть отримати чоловіки, які мають:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії ;

; хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках), кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші.

Також не підлягають призову громадяни, які мають хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій:

гіперплазія, аденома та міома простати;

запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Варто зазначити, що відсутність однієї нирки без серйозних порушень функцій , не завадить призвати чоловіка на військову службу.

Як підтвердити діагноз

Щоб отримати звільнення від мобілізації, потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка на підставі медичних висновків визначає ступінь придатності до служби. Якщо захворювання відповідає вимогам наказу, комісія надає відповідний висновок про непридатність.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з артритом. Не підлягають призову громадяни з деякими хворобами суглобів, кісток і м'язів.