У Харкові є свій "Мавзолей", але до покійників відношення не має: як виглядає ця будівля

Будівля напівзруйнована

Іноді будівлі мають незвичні чи химерні форми. Однією з таких споруд у Харкові є оригінальний та нині напівзруйнований торговий центр на Салтівці, який місцеві називають "Мавзолей" або "Мурашник".

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У 70-ті роки у Харкові активно розвивалася торгівельна інфраструктура, і виникла потреба у великих торгових центрах. У проєкті забудови Салтівки вже було передбачено цей центр, залишалося лише питання про його точне розташування та форму. У результаті вирішено було звести багаторівневий будинок, здатний вмістити різні магазини, кафе, перукарню і навіть дитячу молочну кухню. За задумом, торговий центр мав стати не лише функціональним, але й символом архітектурного прогресу міста.

ТЦ-1 на Салтівці, 1985 р. Фото: В.Крюков

Відкритий у 1978 році, він не отримав звичної зараз назви, тому що на той час торгові центри позначалися лише порядковими номерами у межах районів. Місцеві жителі закріпили за ним одразу два імені – "Мавзолей" та "Мурашник". Торговий центр справді нагадував лабіринт із численними щаблями, які ведуть на різні рівні.

За радянських часів у будівлі знаходилися магазини, що пропонували широкий асортимент товарів: продуктовий (зараз у цій будівлі розташовується спортивний клуб), продовольчий та господарський, а також овочевий (згодом цю частину зайняв магазин "Сто пудов"). Крім того, тут були перукарня, кілька кафе, дитяча молочна кухня та кулінарія.

З плином часу і зміною економічної ситуації "Мавзолей" почав занепадати. Після розпаду СРСР з’явилися сучасні супермаркети та торгові комплекси, такі як "Караван" та "Дафі", що зробило будівлю застарілою та незручною для ведення бізнесу.

Поступово магазини почали закриватися, а орендарі переїжджати у привабливіші місця. Стіни почали руйнуватися, проросли травою, обвалилося облицювання. Незабаром навіть державні установи, такі як пошта, покинули будівлю. Вона перетворилася на притулок для безпритульних і поступово остаточно втратила свій первісний вигляд.

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