Макрон відповів Трампу та назвав країну, в яку після України може вторгнутися Росія

Відділення від України не відповідає інтересам Сполучених Штатів

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що відмова США від підтримки України матиме катастрофічні наслідки. Це стосуватиметься не лише Києва, а й світу, адже якщо президента РФ Володимира Путіна не зупинити, він піде з війною на інші країни Європи.

Про це французький лідер сказав у коментарі французькому виданню La Tribune. На його думку, США не мають іншого виходу, як повернутися до діалогу з Україною.

"Очевидне завдання США – бути на боці українців, у цьому я не сумніваюся. Відділення від України не відповідає інтересам Сполучених Штатів. Те, що США зробили за останні три роки, повністю відповідає їхній дипломатичній та військовій традиції. Я хочу, щоб американці зрозуміли, що відмежування від України не в їхніх інтересах", - сказав Макрон.

При цьому Дональд Трамп, схоже, більше прагне укласти перемир’я з Путіним, ніж дотримуватись американських цінностей. На думку Макрона, це є помилка.

"На наших кордонах знаходиться озброєна та агресивна Росія. Вона здійснює терористичні акції та масштабні кампанії з дезінформації тут і в Європі. Якщо ніхто не зупинить господаря Кремля (Путіна, — Ред.), він обов’язково піде до Молдови й, можливо, далі, до Румунії. Так що не помиліться з ворогом. На карту поставлена безпека", — підкреслив президент Франції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Але в ході зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Перепалка почалася після слів Зеленського щодо гарантій безпеки. Але західні ЗМІ приходять до висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Після цього переговори були достроково перервані, а Трамп виступив із черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського і заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка б хотіла припинити війну.