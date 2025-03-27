У Парижі стартував саміт "Коаліції охочих": головне (оновлюється)

Лідери обговорюватимуть спільні зусилля щодо припинення вогню в Україні

У столиці Франції Парижі 27 березня стартує саміт "Коаліції охочих" щодо підтримки України. Учасниками цього заходу будуть лідери близько 30 держав, не лише європейських, зокрема Туреччини та Канади, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

"Телеграф" стежить за цією подією і додаватиме до цього матеріалу оновлену інформацію в ході саміту. Також за підсумками саміту потім відбудеться спільна пресконференція лідерів.

Цього дня лідери обговорюватимуть спільні зусилля щодо припинення вогню в Україні, майбутню модель української армії та можливе розміщення контингенту у разі перемир’я.

Саміт у Парижі — головне

12:20 У Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих".

11:25 Володимир Зеленський прибув на саміт. Відповідне відео з’явилося у соціальних мережах. Після приїзду він зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Парижі пройшла спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками переговорів, у ході якої вони зробили важливі заяви. Лідери обговорили військову допомогу, можливість припинення вогню та позицію Росії щодо мирних ініціатив.

Зазначимо, що другий саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, які готові надати сили, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус.