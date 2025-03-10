Обговорять важливе щодо України: прем’єр Великої Британії хоче вдруге зустрітись з союзниками

Зустріч відбудеться 15 березня

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує провести другу зустріч союзників, щоб обговорити введення миротворців в Україну. Вона відбудеться 15 березня, включатиме лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати сили для "Коаліції охочих".

Про це повідомляє видання "Bloomberg". Прессекретар посадовця Дейв Парес зазначив, що на зустрічі будуть присутні представники різних держав.

Головною метою є забезпечення підтримки миру в Україні через введення військових сил, якщо президент США Дональд Трамп досягне прогресу з припинення війни.

Зазначається, що 11 березня адмірал Тоні Радакін, начальник оборони Великої Британії, поїде до Парижа для зустрічі з представниками коаліції, а міністр оборони Джон Хілі проведе переговори з колегами з Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

Крім того, цього тижня міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі відправиться до Канади на зустріч з міністрами закордонних справ країн G7.

"Ми зосереджені на підтримці України, забезпеченні суверенної та безпечної держави та роботі над пропозиціями щодо тривалого та міцного миру", — сказав Дейв Парес.

Онлайн-конференція, яка відбудеться 15 березня, включатиме лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати військові сили для "Коаліції охочих".

Нагадаємо, що Велика Британія активно підтримує Україну в підготовці до важливих перемовин зі США, які мають відбутися найближчим часом. На вихідних Джонатан Пауелл, радник Кіра Стармера з національної безпеки, відвідав Україну для консультацій із президентом Володимиром Зеленським.