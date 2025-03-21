Військовий оглядач помітив французьку авіацію біля Криму: "Макрон хоче щось довести Путіну та Трампу"

Борт супроводжували два винищувачі

Президент Франції Еммануель Макрон хоче щось довести очільнику РФ Володимиру Путіну та голові США Дональду Трампу. Про це свідчить нещодавно помічений біля Криму французький літак-розвідник у супроводі двох винищувачів.

Як зазначив військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець, літаки було помічено ще напочатку березня.

"Французький літак E-3F SDA (літак комплексу радіолокаційного виявлення та наведення) відвідав повітряний простір над акваторією Чорного моря… у супроводі двох винищувачів типу Rafale С (за одними даними), за іншими — у супроводі двох Mirage 2000D", — йдеться у повідомленні.

За словами оглядача, росіяни кажуть, що окрім цих бортів біля Криму нібито активно й регулярно працює французький літак Beech King Air 350 ER, який належить до радіоелектронної розвідки та спостереження. Цей борт може належати до румунської авіабази.

Відомо, що Beech King Air 350 ER оснащений оптико-електронною системою виявлення, системою супутникового зв'язку (Satcom) та системою радіоелектронної розвідки. До того ж борт обладнаний лазерним цілевказником, що може "підсвічувати" цілі для зброї з лазерним наведенням.

"Пан Макрон явно хоче щось довести… причому, не тільки плішивому карлику з Кремля, а й декому з Вашингтонських пагорбів", — пише Машовець.

Карта польоту французьких літаків

Нагадаємо, 12 березня з'явилась інформація, що французький літак-розвідник у супроводі двох винищувачів пролетів над Чорним морем на відстані 150 км від Кримського півострова. За даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, борт далекого радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3F AWACS ВКС Франції у супроводі двох винищувачів Dassault Rafale B здійснював розвідувальний політ над Чорним морем.

Раніше "Телеграф" писав, що над Львовом радари "засікли" два пасажирські літаки.