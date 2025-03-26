Росія пропихує власні умови перемирʼя і не тільки: головні заяви Зеленського та Макрона з Парижу

Зеленський і Макрон обговорили перемир'я та ситуацію в Чорному морі.

У Парижі відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона за підсумками переговорів. Лідери обговорили військову допомогу, можливість припинення вогню та позицію Росії щодо мирних ініціатив.

Під час пресконференції президент Франції підкреслив, що зараз вирішується доля війни та безпеки Європи. Він також позитивно оцінив ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій.

"Я вітаю ініціативу президента Трампа, яка спрямована на якнайшвидше скорочення і припинення бойових дій у тій послідовності, яка могла б допомогти нам досягти міцного та тривалого миру, що гарантує безпеку України та континенту", – заявив Макрон.

Макрон також наголосив, що Україна погодилася на 30-денне припинення вогню без жодних попередніх умов, хоча є жертвою агресії. За його словами, тепер настала черга Росії зробити аналогічний крок.

"У Джидді Україна чітко висловила США свою згоду на повне припинення вогню терміном на 30 днів. Ми очікуємо таких же зобов'язань від Росії", – заявив французький лідер.

Макрон оголосив про новий пакет підтримки для України на суму 2 мільярди євро. Він включатиме:

Протитанкові ракети;

Ракети для ППО;

Ракети для літаків Mirage;

Бронемашини;

Боєприпаси та інші військові засоби.

Президент України висловив подяку Франції за надані бойові літаки Mirage-2000, які вже беруть участь у захисті українського неба.

"Вони стали частиною нашого повітряного щита, допомагають нам захищатися передусім від "шахедів" та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість "Міражів"", – заявив Зеленський.

Президент України повідомив, що разом із Макроном обговорював питання безпеки у Чорному морі, зокрема режим припинення вогню, який обговорювали делегації України та США.

"Питання технічного характеру залишаються, моніторинг передусім. Москва намагається вписати якісь додаткові умови в домовленість, яка не містить передумов. Очікуємо, що американська сторона забезпечить безумовний характер тиші на морі", – зазначив Зеленський.

Переговори Зеленського та Макрона показали, що Франція залишається важливим партнером України, підтримуючи її як дипломатично, так і військово. Водночас Київ очікує конкретних дій від Росії щодо припинення вогню та безумовного виконання домовленостей щодо Чорного моря. Франція продовжить допомагати Україні, зміцнюючи її обороноздатність та підтримуючи безпекові ініціативи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США активізують дипломатичні зусилля для досягнення якнайшвидшого припинення війни між Україною та Росією. Українські чиновники побоюються, що адміністрація Дональда Трампа, прагнучи якнайшвидшого врегулювання конфлікту, може уникати питання відповідальності Росії за численні військові злочини.