Две страны готовятся отправить военных в Украину: Макрон высказался по результатам саммита в Париже

Работа над потенциальной отправкой так называемых "сил сдерживания" в Украину уже начата

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "Коалиции желающих", на котором лидеры около 30 государств обсуждали, в частности будущую модель украинской армии и возможное размещение контингента в случае перемирия, предложил ввести в Украину "силы сдерживания". Они могут стать дополнением к миротворцам.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции после саммита, передает BFMTV. По его словам, работа над потенциальной отправкой так называемых "сил сдерживания" в Украину продолжается. Согласно "франко-британскому" предложению, эти силы "из нескольких государств" могут быть направлены в "определенные стратегические точки" и выступить в качестве инструмента "сдерживания" после мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Это будут силы нескольких государств, поскольку по этому вопросу нет единогласия (…), присутствующие в заранее определенных стратегических местах с украинцами, которые подпишут долгосрочную поддержку, заверения для армий и будут иметь сдерживающий характер в отношении потенциальной российской агрессии", — уточнил президент Франции.

При этом, подчеркивает Макрон, Россия этот вопрос решать не будет.

Также Макрон объяснил , что "силы сдерживания" не должны заменять миротворцев на линии соприкосновения или сильную и мощную украинскую армию.

"Ничего не исключается, военно-морские силы, сухопутные войска и военно-воздушные силы. Эти силы сдерживания не должны заменять миротворческие силы на линии соприкосновения или сильную и мощную украинскую армию", — отметил он.

Кроме того Макрон сообщил, что в Украину направляется "франко-британская команда" военных, правда, пока в составе делегации для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня".

Президент Франции добавил, что среди "коалиции желающих" есть согласие, что любые будущие гарантии безопасности должны основываться на трех составляющих:

сильная украинская армия, причем совместная франко-британская миссия должна отправиться в Киев, чтобы изучить потребности и то, что можно сделать для поддержки армии Украины;

силы сдерживания, которые не будут размещаться на линии фронта, но будут оказывать поддержку в "стратегических" районах;

более широкое стремление к перевооружению Европы и представлению европейской точки зрения, включая ее требования в любых мирных переговорах.

Отметим, что еще один саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых придать силы, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус.