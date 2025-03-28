Не тільки Україна: які країни-сусідки переводять годинники на літній час (інфографіка)
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В деяких країнах таке практикують понад 50 років
Переведення годинників в Україні відбудеться вже у неділю, 30 березня. Які сусідні країни Європейського Союзу також переведуть стрілки на годину вперед?
"Телеграф" підготував матеріал та розповів, як та коли у Європі переводитимуть годинник.
Годинники цієї неділі доведеться переводити жителям:
- Франції.
- Німеччини.
- Італії, Іспанії.
- Польщі.
- Чехії.
- Угорщини.
- Румунії.
- Болгарії та іншим.
Переведення годинників в Польщі
Польща розташована в центральноєвропейському часовому поясі (CET). Це означає, що стандартний час у Польщі на 1 годину випереджає всесвітній координований час (UTC+1).
Вперше це було зроблено в 1919 році, а потім знову під час Другої світової війни. Після війни переведення годинників періодично відновлювалося та скасовувалося. З 1977 року Польща регулярно переводить годинники двічі на рік.
Основна причина переведення годинників – економія електроенергії. Вважається, що використання літнього часу дозволяє ефективніше використовувати денне світло, що зменшує потребу у штучному освітленні.
Переведення годинників в Угорщині
Переводити час в Угорщині почали під час Першої світової війни з метою економії електроенергії. В Угорщині цей процес розпочався приблизно 1916 року. Після Першої світової війни переведення часу було скасовано, але потім знову запроваджено за часів Другої світової війни. З 1980-х років переведення часу стало регулярною практикою в Угорщині.
Переведення годинників в Румунії
У Румунії, як і в більшості країн Європейського Союзу, практикується сезонне переведення годинників. Це означає, що двічі на рік, навесні та восени, час змінюється на одну годину.
Переведення годинників в Словаччині
У Словаччині, як і в більшості країн Європейського Союзу, двічі на рік відбувається переведення годинників. Ідея переведення годинників виникла ще на початку 20-го століття з метою економії ресурсів. Перші спроби запровадження літнього часу в Європі відбулися під час Першої світової війни.
Також названо список європейських країн, які не входять до ЄС, але переводять годинники:
- Велика Британія
- Норвегія
- Швейцарія
- Сербія
- Боснія і Герцеговина
- Чорногорія
- Албанія
Раніше "Телеграф" розповідав, як не проспати після переведення годинника.