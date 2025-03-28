Не тільки Україна: які країни-сусідки переводять годинники на літній час (інфографіка)

В деяких країнах таке практикують понад 50 років

Переведення годинників в Україні відбудеться вже у неділю, 30 березня. Які сусідні країни Європейського Союзу також переведуть стрілки на годину вперед?

"Телеграф" підготував матеріал та розповів, як та коли у Європі переводитимуть годинник.

Годинники цієї неділі доведеться переводити жителям:

Франції.

Німеччини.

Італії, Іспанії.

Польщі.

Чехії.

Угорщини.

Румунії.

Болгарії та іншим.

Переведення годинників в Польщі

Польща розташована в центральноєвропейському часовому поясі (CET). Це означає, що стандартний час у Польщі на 1 годину випереджає всесвітній координований час (UTC+1).

Вперше це було зроблено в 1919 році, а потім знову під час Другої світової війни. Після війни переведення годинників періодично відновлювалося та скасовувалося. З 1977 року Польща регулярно переводить годинники двічі на рік.

Основна причина переведення годинників – економія електроенергії. Вважається, що використання літнього часу дозволяє ефективніше використовувати денне світло, що зменшує потребу у штучному освітленні.

Переведення годинників в Угорщині

Переводити час в Угорщині почали під час Першої світової війни з метою економії електроенергії. В Угорщині цей процес розпочався приблизно 1916 року. Після Першої світової війни переведення часу було скасовано, але потім знову запроваджено за часів Другої світової війни. З 1980-х років переведення часу стало регулярною практикою в Угорщині.

Переведення годинників в Румунії

У Румунії, як і в більшості країн Європейського Союзу, практикується сезонне переведення годинників. Це означає, що двічі на рік, навесні та восени, час змінюється на одну годину.

Переведення годинників в Словаччині

У Словаччині, як і в більшості країн Європейського Союзу, двічі на рік відбувається переведення годинників. Ідея переведення годинників виникла ще на початку 20-го століття з метою економії ресурсів. Перші спроби запровадження літнього часу в Європі відбулися під час Першої світової війни.

Також названо список європейських країн, які не входять до ЄС, але переводять годинники:

Велика Британія

Норвегія

Швейцарія

Сербія

Боснія і Герцеговина

Чорногорія

Албанія

Коли переводитимуть час

Раніше "Телеграф" розповідав, як не проспати після переведення годинника.