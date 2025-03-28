Не только Украина: какие страны-соседки переводят часы на летнее время (инфографика)
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В некоторых странах такое практикуют более 50 лет
Перевод часов в Украине состоится уже в воскресенье, 30 марта. Какие соседние страны Европейского Союза также переведут стрелки в час вперед?
"Телеграф" подготовил материал и рассказал, как и когда в Европе будут переводить часы. Часы в это воскресенья придется переводить жителям:
- Франция.
- германии.
- Италия, Испания.
- Польша.
- Чехии.
- Венгрии.
- Румынии.
- Болгарии и другим.
Перевод часов в Польше
Польша находится в центральноевропейском часовом поясе (CET). Это означает, что стандартное время в Польше на 1 час опережает всемирное координированное время (UTC+1).
Впервые это было сделано в 1919 году, а затем снова во время Второй мировой войны. После войны перевод часов периодически восстанавливался и отменялся. С 1977 года Польша регулярно переводит часы дважды в год.
Основная причина перевода часов – экономия электроэнергии. Считается, что использование летнего времени позволяет более эффективно использовать дневной свет, что уменьшает потребность в искусственном освещении.
Перевод часов в Венгрии
Переводить время в Венгрии начали во время Первой мировой войны с целью экономии электроэнергии. В Венгрии этот процесс начался примерно в 1916 году. После Первой мировой войны перевод времени был отменен, но затем снова введен во времена Второй мировой войны. С 1980-х годов перевод времени стал регулярной практикой в Венгрии.
Перевод часов в Румынии
В Румынии, как и в большинстве стран Европейского Союза, практикуется сезонный перевод часов. Это означает, что дважды в год, весной и осенью время меняется на один час.
Перевод часов в Словакии
В Словакии, как и в большинстве стран Европейского Союза, дважды в год происходит перевод часов. Идея перевода часов возникла еще в начале 20 века с целью экономии ресурсов. Первые попытки введения летнего времени в Европе прошли во время Первой мировой войны.
Также назван список европейских стран, которые не входят в ЕС, но переводят часы:
- Великобритания
- Норвегия
- Швейцария
- Сербия
- Босния и Герцеговина
- Черногория
- Албания
Ранее "Телеграф" рассказывал, как не проспать после перевода часов.