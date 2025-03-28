Не только Украина: какие страны-соседки переводят часы на летнее время (инфографика)

В некоторых странах такое практикуют более 50 лет

Перевод часов в Украине состоится уже в воскресенье, 30 марта. Какие соседние страны Европейского Союза также переведут стрелки в час вперед?

"Телеграф" подготовил материал и рассказал, как и когда в Европе будут переводить часы. Часы в это воскресенья придется переводить жителям:

Франция.

германии.

Италия, Испания.

Польша.

Чехии.

Венгрии.

Румынии.

Болгарии и другим.

Перевод часов в Польше

Польша находится в центральноевропейском часовом поясе (CET). Это означает, что стандартное время в Польше на 1 час опережает всемирное координированное время (UTC+1).

Впервые это было сделано в 1919 году, а затем снова во время Второй мировой войны. После войны перевод часов периодически восстанавливался и отменялся. С 1977 года Польша регулярно переводит часы дважды в год.

Основная причина перевода часов – экономия электроэнергии. Считается, что использование летнего времени позволяет более эффективно использовать дневной свет, что уменьшает потребность в искусственном освещении.

Перевод часов в Венгрии

Переводить время в Венгрии начали во время Первой мировой войны с целью экономии электроэнергии. В Венгрии этот процесс начался примерно в 1916 году. После Первой мировой войны перевод времени был отменен, но затем снова введен во времена Второй мировой войны. С 1980-х годов перевод времени стал регулярной практикой в Венгрии.

Перевод часов в Румынии

В Румынии, как и в большинстве стран Европейского Союза, практикуется сезонный перевод часов. Это означает, что дважды в год, весной и осенью время меняется на один час.

Перевод часов в Словакии

В Словакии, как и в большинстве стран Европейского Союза, дважды в год происходит перевод часов. Идея перевода часов возникла еще в начале 20 века с целью экономии ресурсов. Первые попытки введения летнего времени в Европе прошли во время Первой мировой войны.

Также назван список европейских стран, которые не входят в ЕС, но переводят часы:

Великобритания

Норвегия

Швейцария

Сербия

Босния и Герцеговина

Черногория

Албания

Когда будут переводить время

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