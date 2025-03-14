Перехід на літній час: скільки грошей можна зекономити на комуналці

Міф чи реальність: економія електроенергії після переведення годинників.

Щороку в останню неділю березня українці переводять годинники на літній час. Основна мета цього заходу – ефективніше використовувати природне освітлення та, відповідно, знизити споживання електроенергії.

Але наскільки суттєва ця економія для середньостатистичної української родини, розбирався "Телеграф".

Як працює літній час?

Переведення стрілок на годину вперед дозволяє довше користуватися денним світлом, що зменшує потребу у штучному освітленні у вечірні години. Це особливо важливо для домогосподарств, які використовують електроенергію для освітлення, побутових приладів і кондиціонування.

Економія електроенергії в домогосподарствах

Згідно з дослідженнями, середня економія електроенергії у країнах, які використовують літній час, становить 0,5–2,5% за сезон. Розглянемо, що це означає для українських родин:

Середньостатистична родина в Україні споживає близько 250 кВт·год електроенергії на місяць.

електроенергії на місяць. Якщо економія становить навіть 1%, це 2,5 кВт·год на місяць або 7,5 кВт·год за три місяці літнього часу.

Якщо взяти середню вартість електроенергії 4,36 грн за кВт·год , то сім’я заощаджує приблизно 33 грн за сезон .

, то сім’я заощаджує приблизно . Якщо родина використовує більше електроприладів, економія може сягати до 50 грн за сезон.

Загальнодержавна економія

В масштабах країни, де близько 15 мільйонів домогосподарств, економія електроенергії може досягати 112,5 млн кВт·год за три місяці. Це суттєва цифра, яка допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

Переведення годинників на літній час дійсно сприяє економії електроенергії, хоча заощаджені суми не є значними для однієї родини. Однак в масштабах країни це допомагає зменшити загальне споживання електроенергії та навантаження на енергосистему.

Раніше "Телеграф" писав про те, як працюють сонячні панелі, скільки вони коштують і за скільки часу окупаються на прикладі реальних розрахунків.