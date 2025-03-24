Як не перевести годинник два рази на літній час: що потрібно знати власникам Android та iPhone

Що треба знати про функцію автоматичного переведення годинників

В Україні навесні 2025 року склалася унікальна ситуація із питанням переходу на літній час. Річ у тому, що Верховна Рада хоч і ухвалила закон про скасовування переведення стрілок, але президент його так і не підписав. Тому у багатьох українців постало питання про те, що в цій ситуації робитимуть пристрої на Android або техніка Apple.

"Телеграф" спробував розібратися у ситуації. Почати варто з того, що, з вищезгаданої причини, офіційно про скасовування переведення стрілок українська влада не повідомляла. А це означає, що пристрої переводитимуть стрілки так само як і робили це раніше.

Тобто 30 березня о 3:00 години цифрових пристроїв автоматично переведуть на годину вперед і показуватимуть 4:00.

Як відомо, вся інформація про часові зони зберігається в базі даних IANA Time Zone і саме з нею взаємодіють усі пристрої, які мають підключення до інтернету. Це включає ОС Android, iOS, Windows, Linux, macOS та багато інших. Більшість сучасних пристроїв при включенні функції автовизначення часу одержують інформацію про часовий пояс із системи, перевіряють у вбудованій IANA-базі інформацію про необхідність перекладати стрілки та звіряють час із сервером Google або Apple.

Оскільки Верховна Рада або її представники до IANA не зверталися з питанням скасування переведення стрілок, то в базі Україна, як і раніше, значиться як UTC+2 (зимовий час) та UTC+3 (літній час). Тобто при переведенні годинника ніяких особливих кроків робити не треба.

Якщо у вас все ж таки виникають сумніви, то розвіяти їх допоможуть численні сайти, на яких показано точний час. Наприклад, 24timezones або timenow.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українці можуть швидко запам’ятати, в який бік переводити стрілки годинника.