Чим ризикує команда Трампа, підшхтовхуючи Україну до миру - Politico

Нова стратегія США: чому Київ боїться дипломатії без справедливості?

США активізують дипломатичні зусилля для досягнення якнайшвидшого припинення війни між Україною та Росією. Українські чиновники побоюються, що адміністрація Дональда Трампа, прагнучи якнайшвидшого врегулювання конфлікту, може уникати питання відповідальності Росії за численні військові злочини

Як повідомляє видання Politico, Переговори, що відбулися в Саудівській Аравії за участі представників США, України та Росії, свідчать про зміну курсу Вашингтона, який дедалі частіше ухиляється від жорсткої риторики щодо Кремля. "Чинна адміністрація США обирає поступки замість послідовного тиску на Москву", — заявив український урядовець на умовах анонімності.

США змінюють підхід: занепокоєння Києва

Вашингтон перестав називати вторгнення Росії в Україну актом агресії, вийшов із робочої групи з розслідування військових злочинів і скоротив фінансування проєктів, які документували масові порушення прав людини. Це викликає тривогу в Києві, адже свідчить про зміну політики США з проукраїнської на більш нейтральну.

За словами президента Володимира Зеленського, Росії вдалося переконати частину американських політиків у тому, що Україна нібито навмисно затягує війну. Як наслідок, Вашингтон почав використовувати військову допомогу та обмін розвідданими як важелі тиску на Київ, аби той погодився на територіальні поступки.

Що пропонує Трамп?

Посланник США в Росії Стів Віткофф у розмові з проросійським журналістом Такером Карлсоном заявив, що Америка прагне угоди, яка б задовольнила і Київ, і Москву. Такі заяви викликають побоювання, що в результаті переговорів Україна може втратити частину окупованих територій.

Частина експертів вважає, що одним із мотивів Трампа є прагнення отримати Нобелівську премію миру, про що він неодноразово заявляв. Однак швидкий мир без справедливості може мати катастрофічні наслідки, адже безкарність Росії лише заохотить її до нових агресивних дій.

Чи можлива справедливість без тиску на Росію?

Українські правозахисники наголошують, що без притягнення Росії до відповідальності мир буде нетривким. Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод, зазначає: "Справедливість є основою стійкого миру. Якщо її не буде, Росія й надалі використовуватиме війну як інструмент політики".

За даними української прокуратури, з 2022 року зафіксовано понад 150 тисяч військових злочинів, скоєних російськими військами. Ордер на арешт Володимира Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, залишається чинним, а ЄС продовжує працювати над створенням спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії.

Наслідки для міжнародного права

Юристи застерігають, що поступки Україні можуть мати глобальні наслідки. "Якщо Росія уникне відповідальності, це стане сигналом для інших авторитарних режимів, що можна порушувати міжнародне право безкарно", — зазначає Уейн Джордаш, президент Global Rights Compliance.

Тим часом українські дипломати наголошують: територіальні поступки не лише посилять Росію, а й приречуть людей, що залишаться під її окупацією, на репресії та насильство. "Ми не можемо залишити наших людей на милість окупантів. Це не просто зміна прапора — це питання життя і смерті", — додає Матвійчук.

Попри міжнародний тиск, Київ продовжує наполягати на справедливості як основному принципі майбутнього миру. "Військові злочини не мають терміну давності. Якщо сьогодні ми не зможемо притягнути винних до відповідальності, то зробимо це завтра", — підсумувала Матвійчук.

Раніше "Телеграф" писав про те, що європейські країни переглядають свої підходи до підтримки України, змінюючи акцент із можливого відправлення військ на альтернативні варіанти допомоги. Таке рішення зумовлене політичними та логістичними викликами, а також реакцією Росії та США на подібні ініціативи.