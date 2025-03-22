Український блогер та волонтер про результати рішень президента США щодо України:

Почитав новини розтягнуті у часі за 2-3 тижня. Промотав як кіноплівку на прискореному режимі. І вам раджу. Зберігає нервові клітини, час і взагалі увесь той кожноденний "ужас-ужас" сприймається як фон.

Насправді за місяць крім словесної діареї Трампа і пустого базікання ніпрощо та про все взагалі, можна виділити дві речі.

Зеленський підтвердив Трампу і світу прагнення до припинення війни. Ну, тобто те чого хотів Трамп, він озвучив. Навіть кажуть запропонував ЗАЕС в управління американцям.

А Путін в свою чергу, відмовив Трампу в усіх хотєлках і навпаки підписав якийсь указ що на окупованих територіях люди або приймають громадянство РФ, або їх депортують.

Чистісінько окупація. І етноцид.

І Трамп ніяк не відреагував на це. От зовсім. "Вони там воюють один з одним". Тобто ні про яке припинення війни через тиск на Росію мова вже не йде.

Дружба з РФ і по**й на Україну.

Це було і так зрозуміло, але залишки ілюзій, може у народу вівітряться.

А от на указі Путіна варто зупинитися.

Нам намагалися нав'язати думку, що Путіну треба була проросійська влада в Україні, що якби вони змінили владу в 22, то пішли б собі геть. Що начебто ціль їхнього "сво", тільки змінити владу.

**юшки. Вони заводять території в склад ерефії, а людей примушують приймати громадянство. Це і є ціль.

Повне поглинання України і знищення держави та національної ідентичності.

Не просто УССР 2.0, де типу є якась Україна зі столицею та своєю квазідержавністю, а області/ федеральні края російської федерації. І всі росіяни. Всі незгодні в кращому випадку — депортація кудись. А в гіршому (тобто майже гарантовано) знищення або табори.

Цим указом Путін показав що він хоче і буде робити надалі з Україною. А американська влада не вбачає в цьому чогось такого, на що слід було звернути увагу. Тобто просто не заважає новому союзнику.

Цікаво, чи європейські країни чують, що Путін прямо каже, що до Європи підуть від смерті мільйони біженців з України?

Джерело: Facebook Романа Доніка