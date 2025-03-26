Не лише тиша в морі. Про що вже вдалось домовитись Україні, Росії та США (головні заяви)

Зібрали головні заяви за результатами другого раунду переговорів між Україною, США та Росією

У Саудівській Аравії 25 березня відбувся другий раунд важливих переговорів між делегаціями США, України та Росії. Після дипломатичних заяв з’явилася низка ключових деталей та реакцій сторін про перебіг перемовин.

"Телеграф" зібрав все, що відомо про переговори 24-25 березня в Ер-Ріяді.

Ключові домовленості стосуються кількох важливих напрямків:

з 25 березня набуло чинності перемир'я у Чорному морі. Україна та Росія мають утриматися від атак на морські судна, забезпечивши вільне судноплавство

сторони досягли домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не буде атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія – українські.

"Про що ми домовилися — що може бути тиша на морі і вільне судноплавство. Ми вдячні американській стороні за цей результат", — сказав Володимир Зеленський.

США виступили посередником у перемовинах

Білий дім підтвердив досягнення домовленостей про забезпечення безпечного судноплавства та механізми недопущення ударів по критичній інфраструктурі.

Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на принциповій позиції: вихід російських військових суден за межі східної частини Чорного моря буде сприйматися як загроза безпеці України.

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Волтц розкрив плани американської сторони: "Ми будемо говорити про припинення вогню на Чорному морі, щоб обидві сторони могли перевозити зернове паливо і знову розпочати торгівлю".

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попередив про можливе посилення російських інформаційних атак на тлі досягнутих домовленостей.

Важливо зазначити, що сторони мають різне бачення деталей перемир'я. Зокрема, Кремль стверджує, що 30-денна заборона діє з 18 березня, тоді як українська сторона вважає початком 25 березня.

Росія затягує час

26 березня президент США Дональд Трамп відверто прокоментував поточний стан війни. "Я бачу жахливі світлини полів боїв, де розкидані людські рештки. Сучасна зброя, особливо безпілотники, перетворили цю війну на справжню м'ясорубку", — заявив американський лідер.

"Я думаю, що Росія хоче покласти цьому кінець, але, можливо, вони навмисне зволікають".

Реакція російської сторони

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що головним питанням на переговорах було "забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі". Він наголосив, що Росія готова відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив: "Контакти із США Росія продовжуватиме, хоча конкретики поки немає".

Раніше "Телеграф" також писав, що США досягли важливих домовленостей з Україною та Росією. На що погодились сторони.