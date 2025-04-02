Оля із зубами: в Україні продають страшну ляльку із СРСР, яка ціна (фото)

В Україні продають речі з Радянського Союзу, які можуть у багатьох ще й досі лежати без діла

На сайті для колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж ляльки "Олі із зубами" з часів Радянського Союзу. На іграшці є один дефект, хоча і без того вона виглядає досить моторошно.

Автор оголошення вказав, що лялька виконана із пластику. На голові іграшки прошите біле волосся. Висота — 65 сантиметрів.

Вартість ляльки "Олі" вказана у розмірі 2200 гривень.

Також продавець уточнив, що на лівому оці у ляльки частково відсутні вії. А загалом вона збереглася у хорошому стані.

Надіслати автор оголошення готовий іграшку поштою, як по Україні, так і по всьому світу.

Зазначимо, що парфуми продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну. Початок аукціону відбувся 2 квітня, а його завершення відбудеться 16 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в інтернеті з’явилося оголошення про продаж унікальних золотих сережок "Самовари", виготовлених у Радянському Союзі. Вони виготовлені з лимонного золота, мають французьку застібку та декоровані кленовим листом.