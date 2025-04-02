Оля с зубами: в Украине продают жуткую куклу из СССР, какая цена (фото)

В Украине продают вещи из Советского Союза, которые могут у многих до сих пор еще лежать без дела

На сайте для коллекционеров Violity появилось объявление о продаже куклы "Оли с зубами" со времен Советского Союза. На игрушке есть один дефект, хотя и без того она выглядит достаточно жутковато.

Автор объявления указал, что кукла выполнена из пластика. На голове игрушки прошиты белые волосы. Высота — 65 сантиметров.

Стоимость куклы "Оли" указана в размере 2200 гривен.

Также продавец уточнил, что на левом глазу у куклы частично отсутствуют ресницы. А в целом она сохранилась в хорошем состоянии.

Отправить автор объявления готов игрушку по почте, как по Украине, так и по всему миру.

Отметим, что духи продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит наивысшую цену. Начало аукциона состоялось 2 апреля, а его завершение будет 16 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что интернете появилось объявление о продаже уникальных золотых серьг "Самовары", изготовленных в Советском Союзе. Они изготовлены из лимонного золота, имеют французскую застежку и декорированы кленовым листом.