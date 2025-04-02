Майстер грати складних персонажів: хто з голлівудських акторів міг би приміряти роль Кирила Буданова в кіно

Український начальник ГУР непростий герой, не кожен актор зіграє такого у кіно

Генерал-лейтенант Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Під час війни він став публічною фігурою, іноді головний розвідник дає інтерв’ю та коментує перебіг подій. Якби в Голлівуді вирішили зняти кіно про Буданова, підібрати головного героя на його роль було б непросто. До речі, ми вже розповідали, хто міг би зіграти у кіно Валерія Залужного.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok із питанням про те, хто ідеально підійшов би на роль Кирила Буданова у фільмі про нього. Відповідь виявилася несподіваною.

"Кастинг" на роль Буданова — хто у списку

Кирило Буданов — постать важлива та харизматична, з певними рисами, сильним характером та військовою виправкою. А ще з властивою йому особливою загадковістю та самоіронією.

Для голлівудського фільму потрібен актор, який зможе передати у своєму персонажі весь набір якостей – усвідомленість, інтелект та стриману енергію. Таких кандидатів серед голлівудських зірок кілька.

Том Харді

Цей актор — майстер грати складних та фізично міцних персонажів. Його роботи в "Божевільному Максі" або "Веномі" продемонстрували глядачам талант актора показувати в кадрі одночасно і суворість, і харизму, і навіть чарівність. А ще важливий чинник — це зовнішня схожість Тома Харді та Кирила Буданова, яку неможливо не помітити.

Кирило Буданов і Том Харді. Колаж: згенеровано Grok

Кріс Пайн

Цей актор має чарівність і вміє бути лідером. А його персонажі в кіно часто мали аналітичний розум — згадайте хоча б "Зоряний шлях". Зовнішність Кріса Пайна могла б додати персонажу Буданова голлівудського шарму, зберігаючи при цьому серйозність та загадковість військового розвідника.

Кирило Буданов і Кріс Пайн. Колаж: згенеровано Grok

Джейк Джілленхол

Якщо фільм про Буданова буде у стилі психологічних трилерів, то на його роль міг би підійти Джейк Джілленхол. У своїх роботах "Стрінгер" і "Полонянки" він уже продемонстрував здатність тримати глядача в інтригуючій напрузі, так що з роллю Буданова теж впорається.

Кирило Буданов і Джейк Джилленхол. Колаж: згенеровано Grok

Майкл Фассбендер

Актор чудово впишеться у роль холодного, розважливого та харизматичного військового розвідника. Його роботи в "Людях Ікс" або "Стіві Джобсі" продемонстрували, що актор може одночасно бути суворим та привабливим. А можливості сучасного гриму допоможуть актору відтворити зовнішність українського військового розвідника Кирила Буданова.

Кирило Буданов та Майкл Фассбендер. Колаж: згенеровано Grok

Варто зазначити, що зі всіх претендентів штучний інтелект Grok вважає, що саме Том Харді майтер грати таких складних персонажів, як Буданов. Тому саме він став би ідеальним претендентом на цю роль.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка актриса з Голлівуду підійшла б на роль першої леді України. Вона буквально двійник Олени Зеленської.