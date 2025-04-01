Народила сина від азербайджанського бізнесмена: що відомо про особисте життя екс-"слуги народу" Кормишкіної

Вже колишня нардепка вдруге вийшла заміж і має дитину від попереднього шлюбу

Ірина Кормишкіна — скандальна українська народна депутатка, яка пройшла у Верховну Раду у 2019 році від партії "Слуга народу". Вже у 2025 році вона склала свій мандат і отримала вирок суду. У 2022 році депутатка вдруге вийшла заміж за миколаївського аграрного бізнесмена Юрія Кормишкіна, вже маючи сина від першого шлюбу.

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя Ірини Кормишкіної, яка раніше мала прізвище Аллахвердієва.

Ірина Кормишкіна — два заміжжя та син

Ірина Кормишкіна прийшла до Верховної Ради у складі "Слуги народу" з прізвищем Аллахвердієва. Це прізвище її першого чоловіка — Яшара Новрузовича Аллахвердієва. Про першого чоловіка ексдепутатки практично немає інформації. Відомо, що він є бізнесменом азербайджанського походження з Миколаєва. Його батько — відомий у Миколаївській області мостобудівник, виходець із Азербайджану Новруз Іскандерович Аллахвердієв.

З декларацій Ірини Кормишкіної відомо, що вона має сина Каріма Яшаровича Аллахвердієва. Ймовірно, дитину політик народила в першому шлюбі з азербайджанським бізнесменом, з яким жила в Миколаєві.

Вдруге Ірина вийшла заміж вже будучи депутаткою — у 2022 році. Її обранцем став аграрний підприємець та депутат Миколаївської облради Юрій Кормишкін. Вона офіційно взяла його прізвище. Примітно, що це теж був другий шлюб для бізнесмена — раніше він мав дружину Тетяну, також має чотирьох дочок, народжених у першому шлюбі.

Відомо, що Юрій Кормишкін — власник групи компаній "ПАЕК". Він є одним із найбільших землевласників у Миколаївській області. Його декларація кілька років тому вразила журналістів статками. Кормишкін, як керівник сільгосппідприємства, задекларував безліч нерухомості та десятки земельних ділянок для ведення своєї діяльності. Також він має кілька житлових будинків — у Миколаєві та області.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам’яталася вже колишня нардеп Кормишкіна. "Корабельна сосна" та любителька важкого люксу склала свої повноваження депутата.