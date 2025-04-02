Мастер играть сложных персонажей: кто из голливудских актеров мог бы примерять роль Кирилла Буданова в кино

Украинский начальник ГУР непростой герой, не каждый актер сыграет такого в кино

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Во время войны он стал публичной фигурой, время от времени главный разведчик дает интервью и комментирует текущие события. Если ли бы в Голливуде решили снять кино о Буданове, подобрать главного героя на его роль было бы непросто. К слову, мы уже рассказывали, кто мог бы сыграть в кино Валерия Залужного.

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, кто идеально подошел бы на роль Кирилла Буданова в фильме о нем. Ответ оказался неожиданным.

"Кастинг" на роль Буданова — кто в списке

Кирилл Буданов — фигура важная и харизматичная, с определенными чертами, сильным характером и военной выправкой. А еще с присущей ему особенной загадочностью и самоиронией.

Для голливудского фильма нужен актер, который сможет передать в своем персонаже весь набор качеств — осознанность, интеллект и сдержанную энергию. Таких кандидатов среди голливудских звезд несколько.

Том Харди

Этот актер — мастер играть сложных и физически крепких персонажей. Его работы в "Безумном Максе" или "Веноме" продемонстрировали зрителям талант актера показывать в кадре одновременно и суровость, и харизму, и даже обоятельность. А еще немаловажный фактор — это внешняя схожесть Тома Харди и Кирилла Буданова, которую невозможно не заметить.

Кирилл Буданов и Том Харди. Коллаж: сгенерировано Grok

Крис Пайн

Этот актер обладает обаянием и умением быть лидером. А его персонажи в кино часто обладали аналитическим умом — вспомните хотя бы "Звездный путь". Внешность Криса Пайна могла бы добавить персонажу Буданова голливудского шарма, сохраняя при этом при этом серьезность и загадочность военного разведчика.

Кирилл Буданов и Крис Пайн. Коллаж: сгенерировано Grok

Джейк Джилленхол

Если фильм о Буданове будет в стиле психологических триллеров, то на его роль мог бы подойти Джейк Джилленхол. В своих работах "Стрингер" и "Пленницы" он уже продемонстрировал способность держать зрителя в интригующем напряжении, так что с ролью Буданова тоже справится.

Кирилл Буданов и Джейк Джилленхол. Коллаж: сгенерировано Grok

Майкл Фассбендер

Актер отлично впишется в роль холодного, расчетливого и харизматичного военного разведчика. Его работы в "Людях Икс" или "Стиве Джобсе" продемонстрировали, что актер может одновременно быть строгим и притягательным. А возможности современного грима помогут актеру воссоздать внешность украинского военного разведчика Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов и Майкл Фассбендер. Коллаж: сгенерировано Grok

Стоит отметить, что из всех претендентов искусственный интеллект Grok считает, что именно Том Харди мастер играть таких сложных персонажей, как Буданов. Поэтому он стал бы идеальным претендентом на эту роль.

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