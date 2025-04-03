Чи можуть мобілізувати чоловіка зі зайвою вагою

Остаточне рішення щодо придатності приймає ВЛК

Відстрочку або звільнення від мобілізації можна отримати за станом здоров'я. Зокрема, не призивають на службу з серйозними з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин.

Перелік хвороб, з якими не мобілізують, прописаний у наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Серед таких:

хвороби щитоподібної залози;

цукровий діабет усіх типів;

порушення роботи інших ендокринних залоз.

Також серед підстав для непридатності до служби вказані порушення обміну речовин, зокрема ожиріння зі значними розладами функцій організму .

Таким чином, чоловіки із зайвою вагою можуть бути звільнені від мобілізації, якщо в них діагностовано ожиріння, що спричиняє серйозні порушення здоров’я. Остаточне рішення щодо придатності приймає військово-лікарська комісія (ВЛК) після медичного обстеження.

Нагадуємо, що не підлягають мобілізації чоловіки з деякими хворобами нервової системи. Діагнози, які можуть стати підставою для визнання чоловіка непридатним до служби:

запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Також до списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами не мобілізують у квітні. З деякими недугами можна отримати відстрочку від призову.