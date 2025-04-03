Чи можуть мобілізувати чоловіка зі зайвою вагою
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Остаточне рішення щодо придатності приймає ВЛК
Відстрочку або звільнення від мобілізації можна отримати за станом здоров'я. Зокрема, не призивають на службу з серйозними з порушеннями ендокринної системи, харчування та обміну речовин.
Перелік хвороб, з якими не мобілізують, прописаний у наказі Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року. Серед таких:
- хвороби щитоподібної залози;
- цукровий діабет усіх типів;
- порушення роботи інших ендокринних залоз.
Також серед підстав для непридатності до служби вказані порушення обміну речовин, зокрема ожиріння зі значними розладами функцій організму.
Таким чином, чоловіки із зайвою вагою можуть бути звільнені від мобілізації, якщо в них діагностовано ожиріння, що спричиняє серйозні порушення здоров’я. Остаточне рішення щодо придатності приймає військово-лікарська комісія (ВЛК) після медичного обстеження.
Нагадуємо, що не підлягають мобілізації чоловіки з деякими хворобами нервової системи. Діагнози, які можуть стати підставою для визнання чоловіка непридатним до служби:
- запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій;
- прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;
- епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.
Також до списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.
Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами не мобілізують у квітні. З деякими недугами можна отримати відстрочку від призову.