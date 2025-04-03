Могут ли мобилизовать мужчину с лишним весом

Окончательное решение о пригодности принимает ВВК

Отсрочку или освобождение от мобилизации можно получить по состоянию здоровья. В частности, не призывают на службу с серьезными нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ.

Список болезней, с которыми не мобилизуют, прописан в приказе Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Среди таких:

болезни щитовидной железы;

сахарный диабет всех типов;

нарушение работы других эндокринных желез.

Также среди оснований для непригодности к службе указаны нарушения обмена веществ, в частности , ожирение со значительными расстройствами функций организма .

Таким образом, мужчины с лишним весом могут быть освобождены от мобилизации, если у них диагностировано ожирение, что приводит к серьезным нарушениям здоровья. Окончательное решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) после медицинского обследования.

Напоминаем, что не подлежат мобилизации мужчины с некоторыми болезнями нервной системы. Диагнозы, которые могут стать основанием для признания мужчины непригодным к службе:

воспалительные заболевания ЦНС — менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвонковый абсцесс, которые быстро прогрессируют и имеют значительные нарушения функций;

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Также в список входят быстро прогрессирующие болезни периферической нервной системы со значительными нарушениями функций.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями не мобилизуют в апреле. С некоторыми недугами можно получить отсрочку от призыва.