Чи мобілізують чоловіка з дерматитом. Усе залежить від тяжкості хвороби

Діагноз потрібно підтвердити на медкомісії

Не підлягають мобілізації чоловіки, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Однією з підстав для звільнення від військової служби захворювання шкіри та підшкірної клітковини.

Згідно з наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, непридатними до військової служби визнаються громадяни з такими діагнозами:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія).

Крім цього, у деяких випадках наявність шкірних захворювань може бути підставою для тимчасової непридатності до служби. Якщо хвороба має рецидивуючий характер або загострюється, військовозобов’язані можуть отримати відстрочку до покращення стану здоров'я.

Варто зазначити, що рішення щодо непридатності приймає військово-лікарська комісія (ВЛК) після медичного огляду та оцінки стану хворого.

Нагадуємо, що призову не підлягають чоловіки з інфекційними хворобами. За законодавством, передбачено поділ станів здоров'я за кількома пунктами.

До переліку входять кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, рикетсіози, коронавірус та інші:

Пункт "А" — непридатність до служби з виключенням з обліку через важкі наслідки захворювань.

Пункт "Б" — тимчасова непридатність у разі носійства збудників або необхідності лікування.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Визнати непридатним можуть з серцевою недостатністю або гіпертонією, але все залежить від стадії захворювання.