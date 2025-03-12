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З циститом не мобілізують? Які хвороби сечовидільної системи можуть звільнити від призову

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Непридатний до військової служби
Непридатний до військової служби. Фото Колаж "Телеграфу"

Діагноз потрібно підтвердити медичними довідками

Не всі чоловіки підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Однією з підстав для звільнення є захворювання нирок і сечостатевої системи. Розберемося, які діагнози точно звільняють від служби.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, звільнення від мобілізації надається чоловікам з серйозними проблемами зі здоров’ям. Не мобілізують чоловіка з нирковою недостатністю IV-V стадії, спричинена такими хворобами:

  • гломерулярні та тубулоінтерстиціальні захворювання нирок;
  • нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит;
  • гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит;
  • хронічний первинний пієлонефрит та нефропатії.

Захворювання нирок, сечоводів та сечового міхура зі значними порушеннями функцій, з якими можуть визнати непридатним:

  • обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз;
  • сечокам’яна хвороба (камені в нирках), кіста нирки;
  • цистит, уретрит, стриктура уретри та інші порушення.

Хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій, з якими не мобілізують:

  • гіперплазія, аденома та міома простати;
  • запальні та інші серйозні захворювання статевих органів.

Варто зазначити, що наявність лише однієї нирки не є автоматичною підставою для звільнення від служби. Якщо нирка функціонує нормально і не викликає значних порушень здоров’я, чоловіка можуть призвати.

Як підтвердити діагноз

Для отримання звільнення від мобілізації чоловікам потрібно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та надати медичні документи, які підтверджують діагноз і ступінь порушення функцій. Лише після перевірки комісія ухвалить рішення про непридатність до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка без щитовидної залози. Все залежить від тяжкості захворювання.

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#Мобілізація #Хвороби нирок