Чи можуть мобілізувати чоловіка з епілепсією

Все залежить від тяжкості перебігу хвороби

Військовозобов'язані чоловіки, які мають серйозні захворювання, можуть отримати відстрочку або звільнення від мобілізації. Законодавство визначає перелік хвороб, які можуть стати підставою для непридатності до військової служби.

Так, не підлягають мобілізації з деякими хворобами нервової системи. Це передбачено наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Діагнози, які можуть стати підставою для визнання чоловіка непридатним до служби:

запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребцевий абсцес, які швидко прогресують і мають значні порушення функцій;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім вегетосудинної;

епілепсія за наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Також до списку входять хвороби периферичної нервової системи, що швидко прогресують, зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, що не мобілізують людей з вадами розвитку, хромосомними порушеннями та деформацією . Виключити з військового обліку можуть, якщо у чоловіка:

вроджена вада розвитку нервової системи;

вроджена вада розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджена вада розвитку системи кровообігу;

вроджена вада розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджена вада розвитку статевих органів;

вроджена вада розвитку сечової системи;

вроджена вада розвитку і деформації кістково-м'язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами шлунка не мобілізують. З деякими захворюваннями дають тимчасову відстрочку.