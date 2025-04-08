Муж сбросил деньги на карточку: нужно ли платить налог с них и почему

Денежные переводы на карту считаются доходом

Украинцы должны декларировать и платить налоги с переводов на карту, даже если сумма составляет 1 гривну. Ведь такие поступления, кроме зарплаты, пенсии, стипендий и выплат от государства, считаются доходом.

И это касается даже переводов от мужа или жены, или других лиц 1 степени родства. Соответствующее фиксирует Налоговый Кодекс Украины, однако он отмечает и исключения в этих нормах.

Более подробно на самые распространенные вопросы по этой теме ответили в материале: С переводов на карту нужно платить налоги: почему и кого это касается, ответы на главные вопросы

От взимания налогов (18% НДФЛ (ПДФО в укр.языке) и 5% военный сбор) и декларирования освобождаются денежные переводы на карточку, поступившие от родственников 1 степени родства (супруга, муж, родители, дети) только, если это подарок или наследство.

Но в этом случае соответсвующее должно быть зафиксировано в денежных поступлениях. Некоторые бухгалтеры советуют указывать в назначенных платежах, что перевод является подарком.

Более того, также рекомендуется иметь письменное подтверждение характера перевода — это может быть договор дарения или другой документ, удостоверяющий, что средства передаются как подарок.

Иные виды поступлений подлежат налогообложению в соответствии с законом. Поэтому в случае с друзьями, знакомыми или коллегами – кем-либо, кто не имеет с вами 1 степени родства – денежные переводы на карточку могут считаться доходом и должны быть обложены налогом.

Ранее "Телеграф" писал, что начиная с 1 апреля физлица-предприниматели (ФЛП — в укр.языке ФОП) 3-й группы должны подавать обновленную форму налоговой декларации. Новый документ впервые будет содержать расчет к уплате военного сбора.