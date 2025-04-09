"Укрзалізниця" обмежила використання іноземних вантажних вагонів. Якими вони бувають

Насамперед заборона б'є по країнах Балтії, які надають Україні значну допомогу

"Укрзалізниця" заборонила використання іноземних вагонів. В Естонії обурені рішенням перевізника, адже насамперед воно стосується власників вагонів з країн Балтії.

"Телеграф" розповідає, про що йдеться. З 1 березня "Укрзалізниця" ввела конвенцію на перевезення в іноземних вагонах територією України.

Які країни потрапили під обмеження та по кому вони вдарили найбільше

Обмеження діятиме "до скасування". Воно поширюється на такі вагони:

АТ "Узбецькі залізниці",

АТ "Грузинська залізниця",

АТ "Естонська залізниця",

Литовських залізниць,

АТ "НК "Казахстан темір жоли",

ВАТ "РЖД",

ДУП "Таджицька залізниця",

ДАТ "Латвійська залізниця",

Білоруської залізниці,

ДП "Залізниця Молдови",

ДП "НК "Киргизька залізниця",

управління "Туркменські залізниці",

ЗАТ "Азербайджанські залізниці", З

АТ "Південно-Кавказька залізниця".

За словами заступника директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерія Ткачова, це рішення має дві причини. Перша — суттєвий профіцит вагонного парку в Україні. Окрім того, у деяких країнах Азії діють заборони щодо ввезення іноземних вагонів на їхню територію, які поширюються і на українські вагони.

"Коли працює парк, який належить іншій країні, а при цьому український парк новий, куплений, можливо, навіть у кредит, простоює, це не є правильним", — пояснив Ткачов.

Проте, насамперед заборона б'є по країнах Балтії (які дуже допомагають Україні) та Казахстану. Російський рухомий склад не допускався до перевезень українськими рейками, а вагонів з інших держав дуже мало. В Україні зараз експлуатується понад 500 вантажних вагонів естонських компаній. Загальна економічна вартість вагонів, що потрапили під заборону, становить близько 20 млн євро.

Які типи вантажних вагонів бувають

Вантажні вагони бувають різними. Залежно від типу вантажу, будови кузова, способів завантаження та розвантаження, а також вимог до безпеки, вагони поділяються на: криті, напіввагони, платформи, цистерни, самоскиди, вагони бункерного типу та рефрижераторні вагони.

Критий вагон

Використовують для перевезення цінних вантажів і тих, що потребують захисту від погоди — зерна, тарних і штучних вантажів. Вони мають люки в даху й дверях для завантаження та часткового розвантаження.

Напіввагон

Складають значну частину вантажного вагонного парку. Використовуються для перевезення вантажів, що не потребують захисту від опадів — руди, лісу, вугілля тощо. Напіввагон не має даху, а підлога складається з розвантажувальних люків, які закриваються спеціальними запорами.

Платформа

З їхньою допомогою перевозять довгомірні вантажі (рейки, лісоматеріали), автодорожню й сільськогосподарську техніку. Основним типом є чотиривісна платформа з цільнометалевими бортами.

Вагон-цистерна

Призначені для перевезення рідких вантажів, нафтопродуктів. Кузов цистерни — це котел циліндричної форми з ковпаком у верхній частині.

Рефрижераторний вагон

Використовуються для перевезення вантажів, що швидко псуються. Обладнані машинним охолодженням. Існують також ізотермічні вагони з льодосоляним охолодженням (так звані вагони-льодовики).

Як розповідав "Телеграф", український військовий розчулив мережу своїм дописом про поїздку в поїзді "Укрзалізниці" у брудному взутті. Залізнична компанія відповіла.