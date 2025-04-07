В Естонії обурені рішенням "Укрзалізниці" та пригадали допомогу Києву

За словами економічного експерта Райво Варе, це – політичне питання

Естонські бізнесмени обурені обмежувальними заходами "Укрзалізниці" щодо іноземних вагонів, оскільки цей крок насамперед стосується власників вагонів із країн Балтії.

Вони також зазначають, що така політика не заважає Києву приймати допомогу від естонських платників податків, пише місцеве видання Postimees.

"Укрзалізиця" заборонила використання іноземних вагонів

Згідно з повідомленнями "Укрзалізниці", з 16 березня вагони, що належать іноземним залізничним компаніям, а також власні вагони, приписані до інших адміністрацій, можуть використовуватись виключно для міжнародних вантажних перевезень.

Як повідомляє видання, причина такого кроку — у поточній ситуації із перевезеннями. Через неможливість транспортування вантажів на окупованих територіях сходу країни та загального зниження товаропотоку в Україні виник профіцит вагонів. Щоб підтримати вітчизняний бізнес в умовах жорсткої конкуренції, було ухвалено рішення обмежити використання іноземних вагонів усередині країни.

Насамперед це торкнулося вагонів з країн Балтії та Казахстану. Російський рухомий склад уже давно не допускався до перевезень українськими рейками, а вагони з інших держав представлені в незначній кількості. За словами Сергія Яковлєва, члена правління компанії Skinest Grupp, в Україні зараз експлуатується понад 500 вантажних вагонів, які належать естонським компаніям. За його оцінкою, загальна економічна вартість вагонів, які виявилися "замороженими", становить близько 20 млн євро.

Що кажуть в Естонії

"Вони приймають допомогу від естонських платників податків, але не дозволяють їм працювати на своїй території. […] Україна створила преференції для своїх компаній. Місцеві власники вагонів лобіювали заборону на використання іноземних вагонів. Усі прибалтійські вагони було зупинено", — сказав власник залізничного концерну Skinest Grupp Олег Осиновський.

Варто нагадати, що сама компанія Skinest змусила засумніватися у своїх моральних принципах після повномасштабного вторгнення через вантажні перевезення афілійованих з нею компаній до Росії.

"Це особливо огидно, враховуючи політичний контекст, — сказав економічний експерт Райво Варе, додавши, що Україна має зберегти своїх друзів. — Естонія, яка найбільше допомогла Україні, і тепер вводять обмеження. Це не просто питання залізничного бізнесу, а ширше політико-економічне і політичне питання", — заявив він і порівняв нашу країну з Дональдом Трампом, який, за його словами, "переслідує" союзників.

Водночас Варе визнав, що використання державами протекціоністських заходів на залізницях не є чимось нечуваним. Ба більше, сама Естонія колись запроваджувала такі обмеження.

Дії "Укрзалізниці" розкритикував і Сергій Яковлєв, який заявив, що в ситуації, коли Естонія так підтримувала Київ, він пішов на неприємні для Таллінна кроки.

"З початком війни інвестори наважилися залишити свої вагони в Україні. Альтернативою міг би стати вивід цього активу з території України. При такому кроці інвестори ризикували у військовій ситуації, адже вагони могли будь-якої миті потрапити під бомбардування. Українська сторона також була зацікавлена в тому, щоб залишити вагони в Україні, оскільки вантажних вагонів не вистачало", – сказав він.

Минулого тижня бізнесмени також звернулися до Міністерства закордонних справ, яке підтвердило, що працює над цим питанням та найближчим часом зв’яжеться з міністром транспорту України. За інформацією видання, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко нібито вже звернувся до керівництва "Укрзалізниці" з питаннями.

Європейський бізнес попереджає про наслідки

Раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) заявила, що вважає за необхідне відновити рівні умови надання послуг з перевезення вантажів усередині України, зокрема з можливістю експлуатації іноземних вагонів.

"На думку бізнесу, такі обмеження створюють нерівні умови на внутрішньому ринку, адже вони не поширюються на іноземні вагони в управлінні "Укрзалізниці". Як повідомляють компанії-члени ЄБА, це не перша спроба "Укрзалізниці" зупинити експлуатацію вантажних вагонів приписки іноземних залізниць. Подібні події вже мали місце у вересні 2024 року, але після різкої реакції бізнесу та профільних асоціацій відповідні рішення було припинено", – йдеться у повідомленні.

Члени асоціації вважають такі заходи не цілком обґрунтованими, а їх можливим наслідком – штучний дефіцит вантажних ресурсів, антиконкурентні дії на ринку, зростання вартості вантажних перевезень, а також погіршення конкурентоспроможності українських товарів на глобальних ринках.

Наприкінці березня ЄБА звернулася до відповідних органів із проханням роз’яснити ситуації учасникам ринку, а також призупинити дію згаданих обмежень на час дослідження ситуації.

Нагадаємо, Естонія ввела санкції проти міністра спорту РФ, голови Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова. Напередодні Європейський Союз зняв обмеження із росіянина під тиском офіційного Будапешта.